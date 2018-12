George Lucas es la celebridad estadounidense más rica del 2018

Por Natalia Robehmed

La fama y la fortuna pueden ir de la mano, al menos para unos pocos. El creador de Star Wars, George Lucas, encabeza el ranking de las celebridades más ricas de Estados Unidos con un valor neto de 5,400 mdd gracias en gran parte a la riqueza que tuvo cuando su compañía de producción de Lucasfilm vendió a Disney por 4,100 mdd en 2012.

Lucas derriba al también cineasta Steven Spielberg (#2, 3,700 mdd) y a la magnate de los medios Oprah (#3, 2,800 mdd). Michael Jordan (#4, 1,700 mdd) sube a la clasificación con un aumento del patrimonio neto de 400 mdd derivado de su fortuna de zapatos deportivos y una participación del 90% en la cada vez más valiosa Charlotte Hornets. Su participación en el equipo de baloncesto está valorada en unos 800 mdd.

Las 10 celebridades más ricas de Estados Unidos tienen una fortuna combinada de 18,700 mdd, más que el PIB de Islandia. El tercer ranking anual de Forbes de los activos netos de los famosos presumió la mayor cifra acumulada desde que comenzamos a contar los totales, un 4% más que los 18,000 mdd de 2017.

La novedad en la lista de este año es Kylie Jenner, cuyo patrimonio neto de 900 mdd la pone en camino de convertirse en la multimillonaria más joven que no haya heredado su fortuna. La actriz de 21 años, Kylie Cosmetics, ha ganado más de 630 mdd en maquillaje desde su lanzamiento hace dos años al llegar a sus más de 168 millones de seguidores en las redes sociales. Jenner es propietaria del 100% del negocio, una estaca lo suficientemente valiosa como para colocarla entre las Mujeres más ricas de Estados Unidos, y obtener un lugar en la portada de Forbes.

“Las redes sociales son una plataforma increíble”, dice Jenner sobre el medio que le otorgó el éxito. “Tengo un acceso tan fácil a mis fans y a mis clientes”.

El mayor ganador entre los enlistados es Jay-Z (900 mdd), quien empata con Jenner en el puesto número cinco. Su patrimonio neto aumentó 90 millones de dólares en comparación a la cifra de 2017, gracias a las lucrativas participaciones en compañías como Armand de Brignac champagne y D’Ussé cognac, además de participaciones en su imperio de entretenimiento Roc Nation y el servicio de streaming Tidal.

“Ese fue el mejor chiste en la música, que las personas convencieran a los artistas de que no puedes ser un artista y ganar dinero”, dijo Jay-Z a Forbes en 2010, explicando el éxito de sus negocios auxiliares. “Cuando estás en el estudio, eres un artista, haces música y luego, cuando terminas, lo vendes al mundo. No creo que haya nada de malo en eso. De hecho, sé que no hay nada mal con eso”.

Él supera a su compañero el rapero Diddy (#8, 820 mdd), quien es el único otro músico en un ranking que también incluye un autor y un mago.

Estas son las 10 celebridades más ricas de Estados Unidos del 2018:

George Lucas (5,400 mdd) Steven Spielberg (3,700 mdd) Oprah Winfrey (2,800 mdd) Michael Jordan (1,700 mdd) Kylie Jenner (900 mdd) Jay-Z (empate, 900 mdd) David Copperfield (875 mdd) Diddy (825 mdd) Tiger Woods (empate, 800 mdd) James Patterson (empate, 800 mdd

Metodología

Esta lista utiliza el patrimonio neto publicado anteriormente para el listado Forbes 400, la lista de multimillonarios y la clasificación de las mujeres más ricas de Estados Unidos que no heredaron su fortuna. Las celebridades que no están en esas listas fueron valoradas a través de participaciones de compañías privadas y activos que cotizan en bolsa. Bienes raíces, arte y otros activos también se consideraron en su caso. Para los artistas sin tales participaciones, basamos las estimaciones en ganancias netas de por vida después de impuestos y gastos. La elegibilidad se limitó a los ciudadanos estadounidenses que se han enriquecido con su fama, en lugar de hacerse famosos por su riqueza.