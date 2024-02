Gobierno expropia planta de hidrógeno; dice que mejorará refinación

El gobierno anunció la expropiación de una planta de hidrógeno operada por la francesa Air Liquide en la refinería de Pemex en Tula, poco más de un mes después de haber iniciado una ocupación temporal alegando utilidad pública.

De acuerdo a la declaratoria publicada la noche del jueves en el Diario Oficial, la Secretaría de Energía (Sener) estima que la dependencia de la refinería al hidrógeno provisto por un tercero “pone en riesgo” la producción de gasolinas y diésel en la instalación.

“Actualmente no existe autonomía de suministro de hidrógeno porque hay dependencia de un tercero y la Planta U-3400 es la única fuente de suministro de hidrógeno para el proceso de la Refinería Miguel Hidalgo, lo que pone en riesgo la producción principal de gasolinas y diésel, por no contar con el insumo que permita ser utilizado en el proceso productivo que se realiza en las instalaciones de la refinería y que las plantas reformadoras de naftas no produzcan hidrógeno ni en cantidad ni calidad requeridos”, expuso en el DOF.

Bajo ese argumento, la Sener dijo que concedió al brazo industrial de la petrolera, Pemex Transformación Industrial (Pemex TRI), la solicitud para expropiar la planta operada por Air Liquide.

“La recuperación de la Planta de Hidrógeno U-3400 ubicada al interior de la Refinería Miguel Hidalgo, mejorará los márgenes de refinación de Pemex Transformación Industrial y contribuirá a la soberanía energética nacional”, señaló el documento.

El presidente Andrés Manuel López Obrador ha mantenido un discurso sobre la necesidad de la autosuficiencia en la producción de combustibles de México, pero reconoció recientemente que no conseguirá su meta de lograrla al final de su gestión en septiembre.

Air Liquide no contestó de inmediato a una solicitud de comentarios.

Lee: López Obrador decreta expropiación de planta de hidrógeno en Tula a la empresa Air Liquide

Pemex se asoció con Air Liquide en 2017 para que esta firma le suministrara hidrógeno por 20 años, en un intento de la administración federal pasada para reducir costos de la petrolera estatal.

En el contrato de ese entonces, se acordó que Air Liquide operaría la planta ya existente en la refinería e invertiría en una segunda unidad para suministrar el total del hidrógeno requerido para los proyectos de ampliación de la refinería en Tula, Hidalgo, una de las más grandes de las siete refinerías que Pemex tiene en el país.

Gobierno no menciona indemnización a Air Liquide

Cuando informó sobre la ocupación temporal de la planta a finales de diciembre, el Gobierno mencionó que Pemex TRI debería indemnizar a Air Liquide, pero en el nuevo anuncio no menciona nada sobre un pago a la empresa.

Además del trato con Air Liquide, Pemex se alió en 2017 con el grupo alemán de gas industrial Linde para el suministro a largo plazo de hidrógeno para su refinería ubicada en Ciudad Madero.

Con información de Reuters