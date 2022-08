Gobierno no persigue a nadie políticamente, responde AMLO a ‘Alito’

El presidente Andrés Manuel López Obrador aseguró que su gobierno no persigue a nadie de manera política, esto, luego que ayer la Fiscalía General de Justicia de Campeche solicitó a la Cámara de Diputados el desafuero del diputado y líder priista Alejandro Moreno “Alito” para indagarlo por enriquecimiento ilícito.

Ayer, Renato Sales, fiscal de la entidad, expuso que tras un cateo a una propiedad del exgobernador, se realizó un dictamen pericial que señala que el inmueble está valuado en más de 130 millones de pesos, a ello se agrega que en la propiedad encontraron cuadros y piezas artísticas con valor de más de 50 millones de pesos.

En un video, Moreno Cárdenas, quien también es dirigente nacional del PRI, acusó que esta decisión de la Fiscalía campechana es una clara persecución del gobierno federal por haberse negado a apoyar la reforma energética.

Al respecto, López Obrador afirmó que él no persigue a nadie ni fabrica delitos.

“Ese es un asunto que tiene que ver con las autoridades de Campeche, que es una entidad independiente, soberana, que tiene facultades para investigar y proceder, nosotros no llevamos a cabo ninguna persecución política. Me pueden acusar de muchas cosas, pero nunca van a poder decir que soy incongruente, no perseguimos a nadie, no es mi fuerte la venganza, no fabricamos delitos, no somos iguales”, señaló el jefe del Ejecutivo federal en conferencia de prensa.

La Fiscalía de Campeche precisó que se tiene abierta oficialmente una carpeta de investigación contra el exgobernador, debido a la disparidad entre sus ingresos como servidor público y las propiedades que obtuvo y construyó durante su gestión como Gobernador de la entidad.

La declaración de procedencia es un acto que tiene por objeto remover la inmunidad procesal o fuero constitucional de los servidores públicos para ponerlos a disposición de una autoridad judicial para que sean juzgado por posible delitos cometidos; en el caso de Alejandro Moreno, los ilícitos habrían sido cometidos cuando fue gobernador de Campeche.

La declaración es emitida solo por la Cámara de Diputados si así lo aprueba el Pleno del recinto legislativo. Al avalarlo, se elimina el fuero constitucional para que posteriormente el diputado pueda ser juzgado.

