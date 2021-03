Godzilla Vs. Kong ‘aplasta’ en China, el mercado de cine más grande del mundo

Godzilla vs. Kong tuvo un buen comienzo en China ayer, con un estimado de 21.5 millones de dólares en ingresos brutos locales. Ese es fácilmente el día más grande para una película de Hollywood en China desde, Hobbs & Shaw que en su día de apertura (en agosto de 2019) registró 40 millones de dólares. También es, y posiblemente esto es lo más importante, más exitoso que el primer día de Godzilla: King of the Monsters que registró 18 millones dólares en mayo de 2019. Esa película abrió con 66 millones de dólares (69 millones contando vistas previas) y terminó acumulando en taquilla 135 millones de dólares.

Podría decirse que fue más bajo de lo esperado (especialmente por el desempeño decepcionante en Norteamérica y en otros lugares), pero aún así es 71% más del total de los 68 millones de dólares registrado por la primera cinta de esta saga Godzilla en 2014.

Kong: Skull Island de 2017 abrió con 99 millones de dólares y llegó a 168 millones de dólares. Los números actuales se pueden deber a algunos factores: A) más personas quieren ver a Godzilla peleando con King Kong que ver a Godzilla peleando “¿Cuál es el nombre de ese monstruo de nuevo?” de la película anterior o B) Es posible que King Kong (550 millones de dólares en 2005) sea más popular como monstruo pues la cinta original de Hollywood de Godzilla sólo recaudó 372 millones de dólares en 1998.

La mezcla de monstruos dirigida por Adam Wingard, protagonizada por Alexander Skarsgard, Millie Bobby Brown, Rebecca Hall, Brian Tyree Henry, Shun Oguri, Kyle Chandler, Eiza González y Demián Bechir, se considera una prueba clave para la viabilidad continua de las carpas de Hollywood en China.

Eso es especialmente cierto ya que los éxitos de taquilla chinos locales (The Eight Hundred, My People My Homeland, Hi, Mom y Detective Chinatown 3, ganaron entre 425 mdd y 825 mdd, solo en el último año) claramente han llenado la demanda de cine a gran escala del público. Una gran cantidad de títulos de Hollywood de bajo rendimiento (Wonder Woman 1984, Mulan, Raya y El Último Dragón) ha provocado una mayor preocupación de que su ausencia no ha hecho crecer el cariño por cintas extranjeras.

Dicho esto, si el público chino quiere ver a un mono gigante pelear con un lagarto gigante, no les importa si se trata de una producción china o de Hollywood. Y el público ciertamente parece preparado para (para citar a Jesse Esienberg de la cinta anterior versus la película lanzada hace cinco años) disfrutar: “el mayor combate de gladiadores en la historia del mundo… Dios contra el rey … Día contra la noche”. Sí, Godzilla vs. Kong.

El embargo nacional de reseñas se rompe el lunes (creo que puedo decirles que a mi hijo amante de MonsterVerse le encantó), pero la charla general en las redes sociales se inclina hacia lo positivo y lo que agrada a la multitud. Obtuvo un 7.3/10 en Douban y 9.1/10 en Maoyan, que son mejores resultados que la encuesta de audiencia china que Godzilla (6.5 en Douban y 8.3 en Maoyan), Skull Island (6.5 y 8.3) y King of the Monsters (6.3 y 8.5) . Una vez más, sin romper ningún embargo de revisión funciona 107 minutos sin créditos y cumple con el combate de mosaicos prometido.

A primera vista, podríamos esperar un fin de semana de apertura de más o menos de 75 millones dólares (si tiene un multiplicador de fin de semana similar al de King of the Monsters), con un total chino de más o menos de 150 millones dólares. Eso sería una gran “victoria moral” para Hollywood después de un año de cierres de salas de cine y actuaciones miserables en el mercado cinematográfico más grande del mundo.

En cuanto a todos los demás, se está desempeñando bastante bien en Hong Kong, Corea del Sur y otros lugares, y el seguimiento sugiere un posible debut (con los dedos cruzados) el fin de semana de Pascua de miércoles a lunes la próxima semana. de más o menos de 30 millones de dólares en Norteamérica.

En circunstancias normales, tal debut sería decepcionante. Con King of the Monsters rechazado rotundamente en Estados Unidos, había una preocupación palpable de que Godzilla vs. Kong caería en picada en una escala similar a Dark Fate y Dark Phoenix. Pero en una curva de la era Covid, estaría encantado con cualquier cosa que supere el total nacional de 57.3 millones de dólares de Tenet, especialmente con fuertes ganancias en China y en otros lugares.

Teniendo en cuenta cómo ha comenzado (con suerte) la recuperación en salas, podemos esperar que Warner Bros dé luz verde a Godzilla vs. Tom vs. Kong vs. Jerry para el verano de 2023.

Por Scott Mendelson