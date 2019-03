Gorillaz ya tiene su colección Levi’s de ropa personalizable

Después de unirse a Casio G-Shock el año pasado, la banda animada Gorillaz ha presentado un nuevo proyecto de colaboración con Levi’s. La colección se centra en el logotipo de la firma de Levi, que ha sido reelaborado por el artista y co-creador de Gorillaz, Jamie Hewlett.

Los cuatro miembros de Gorillaz: 2D, Murdoc Niccals, Noodle y Russel Hobbs, también aparecen en piezas de toda la colección.

Hypebeast habló sobre la colaboración con Murdoc Niccals quien la describió como “otra de las principales colaboraciones con dos de los nombres más icónicos del mundo: Levi’s y Murdoc Niccals. Un matrimonio hecho en el cielo, si creía en alguno de los dos conceptos. Lo mejor es que me pongo la ropa con mi propia cara en ella , lo que hace que mirarme en el espejo sea dos veces más gratificante”.

La colección cuenta con chaquetas de mezclilla con gráficos estilo grafitti, así como hoodies con capuchas impresas, camisetas y bolsas de mano, que se pueden personalizar.

Los fanáticos de la banda pueden elegir entre una biblioteca exclusiva de las obras de arte de Jamie Hewlett, así como alterar los patrones, los motivos, los colores y el tamaño de los diseños.

Consultado sobre por qué Gorillaz decidió personalizar la colección, Murdoc explicó que la banda cree “en aprovechar el poder creativo de nuestros millones de fanáticos. Además, ahorra mucho diseño de nuestra parte, lo que significa más tiempo para nuestras otras aficiones. Estoy entrenando para convertirme en un luchador de MMA, y 2D es aprender el pogo-stick”.

Para 2D, había otras razones para dar a los fanáticos más opciones: “Las decisiones son muy difíciles. A veces me lleva una hora elegir qué bufanda me pongo. Al final, simplemente no elijo ninguna bufanda, por eso rara vez me ves con bufandas”.

La colección completa de Gorillaz x Levi´s estará disponible en los próximos dos meses.