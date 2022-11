Grupo Bimbo invertirá en México lo que recibió por venta de Ricolino porque hay confianza: AMLO

El presidente Andrés Manuel López Obrador reveló que lo obtenido por Grupo Bimbo por la venta de Ricolino a Mondelēz International será invertido en el país y eso demuestra la profunda confianza de los empresarios por el ambiente económico que se vive en México.

En agosto, Grupo Bimbo, una de las panificadoras más grandes del mundo, acordó vender su negocio de confitería a Mondelēz International por mil 329 millones de dólares, unos 27 mil millones de pesos.

Ayer, el mandatario federal se reunió con Dirk Van de Put, presidente y director ejecutivo de Mondelēz International, así como con Daniel Servitje Montull, director general y presidente del Consejo de Administración de Grupo Bimbo, quien afirmó que los recursos de está operación serán destinados para la ampliación de sus actividades en México.

“Me dio gusto que Daniel Servitje se comprometió a que ese dinero que van a recibir lo van a invertir en México para ampliar en otras plantas, no lo sacan y también por lo mismo, tienen amplio mercado en Estados Unidos, Bimbo, y que tenían contemplado poner unas plantas allá y al final no, entre otras cosas porque no hay suficiente fuerza de trabajo en Estados Unidos y aquí ya cuesta trabajo conseguir obreros”, expuso el jefe del Ejecutivo federal.

“Estuve con empresarios que compraron una planta de Bimbo, Ricolino, la Paleta Payaso, y ellos hacen estudios de cómo está el mundo porque no es una empresa que actúe en un país o en una región de un continente, tienen inversiones en todo el mundo. Están seguros de que hay futuro para la inversión y traen datos del comportamiento de la economía, de todo”, sostuvo el mandatario federal.

La venta de la división de dulces de Grupo Bimbo, Ricolino, a la empresa Mondelēz International implicará el pago de 6 mil millones de pesos en impuestos al Servicio de Administración Tributaria (SAT), confirmó el presidente de la República.

“No solo le tienen confianza a México y llevan a cabo esta inversión, sino que le compran a Bimbo y Bimbo va a pagar más de 6 mil millones de pesos. Imagínense si va a pagar Bimbo más de 6 mil millones de pesos de impuestos de ¿cuánto fue la operación?”, expresó.

