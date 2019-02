Gucci y Adidas se disculpan y retiran de la venta productos ‘racistas’

A menos de una semana del Mes de la Historia Negra -Black History Month, Adidas y Gucci se disculparon por sacar a la venta sendos productos criticados como racistas.

El artículo ofensivo de Gucci era un sweater ‘cuello de tortuga’ de lana punto negro que podía colocarse sobre la mitad inferior de la cara del portador. El suéter incluía labios de color rojo brillante que sonaban una abertura para la boca, un detalle ampliamente denunciado en las redes sociales como evocador de imágenes de cara negra.

El suéter -de 890 dólares en tienda-, fue parte de la colección otoño-invierno 2018 de la marca italiana, que incluyó novedosos pasamontañas, todos en lana, pero en diversas variantes de color.

En el caso de Adidas, la compañía incluyó un par de zapatos casi completamente blancos en una línea de ropa y zapatos deportivos inspirados en el movimiento del Renacimiento de Harlem y destinados a conmemorar el Mes de la Historia Negra.

Las críticas a los diseños se difundieron rápidamente en Twitter, lo que llevó a las compañías a actuar en medio de tormentas de fuego separadas sobre el patrón de opciones raciales ofensivas de la industria de la moda.

La casa dirigida por Alessandro Michele emitió una declaración en Twitter ayer por la noche, diciendo que “se disculpa profundamente por la ofensa causada” con el diseño del pasamontañas.

La compañía dijo que había eliminado una imagen del suéter de su sitio de comercio electrónico y estaba retirando el artículo de todas sus tiendas físicas.

“Consideramos que la diversidad es un valor fundamental que se debe mantener, respetar y estar a la vanguardia de cada decisión que tomamos”, dijo la compañía en el comunicado.

“Estamos totalmente comprometidos a aumentar la diversidad en toda nuestra organización y convertir este incidente en un poderoso momento de aprendizaje para el equipo de Gucci”.

Algunas personas en Twitter respondieron a las disculpas de Gucci instando a la compañía a emplear más personas negras para evitar episodios similares en el futuro. Otros cuestionaron las motivaciones de Gucci, sugiriendo que el suéter y el consiguiente mea culpa eran parte de un truco publicitario.

Adidas, una de las compañías de ropa deportiva más grandes del mundo, dijo que sacaría los zapatos en cuestión, parte de la línea “Ultraboost Uncaged”, de las tiendas.

La firma dijo en un comunicado que el calzado, de 180 dólares “no refleja el espíritu o la filosofía de cómo Adidas cree que debemos reconocer y honrar el Mes de la Historia Negra”.

Varios fabricantes de ropa han sido atacados en los últimos años por errores similares.

