Hay 300 gasolineras clausuradas por no entregar litros de a litro: Profeco

Ricardo Sheffield Padilla, titular de la Procuraduría General del Consumidor (Profeco), informó que hay 300 gasolineras clausuradas en todo el país por no entregar litros completos a los automovilistas.

“A nivel nacional tenemos 300 estaciones de servicio clausuradas por no dar litros de a litro”, dijo el funcionario al asistir a la Reunión Anual de Industriales.

Las multas en contra de las gasolineras por no entregar litros de a litro no son la esencia de lo que hace en Profeco, comentó el procurador, ya que los fondos recaudados por multas no son para el consumidor ni para la Profeco, pues se van a las arcas de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP).

“La multa es de 850 mil pesos cuando no permiten la verificación, cuando están descalibradas las bombas”, manifestó.

Sheffield Padilla recordó que el gobierno de Andrés Manuel López Obrador mantiene el subsidio a las gasolinas y al diésel, así como el precio de la electricidad y el gas LP, a fin de contener el crecimiento de la inflación.

Actualmente, comentó, se tiene el sistema de precios máximos de gas en 220 regiones del país y por otro, se acordó con empresarios no subir el precio de los 24 productos que son los que más consumen las familias mexicanas.

“Estamos haciendo un acuerdo con los productores de estos alimentos para que se mantengan por debajo del índice inflacionario internacional, que son productos que se comercian en el mundo y el proceso inflacionario es un proceso mundial”, señaló el titular de la Profeco.

El gobierno federal, insistió, quiere que la inflación en México esté por debajo del promedio internacional.

