Hay enamoramiento con AMLO, pero pocas expectativas de cambio: GEA-ISA

Los índices de aprobación al presidente Andrés Manuel López Obrador revelan que un segmento importante de la población tiene un “enamoramiento” con él, pero pocas expectativas de que las condiciones del país mejoren.

De acuerdo con el estudio “México: La gobernabilidad en tiempos de la Cuarta Transformación”, elaborado por la encuestadora GEA-ISA, de diciembre a marzo se mantuvo un ánimo positivo entre la opinión pública, toda vez que 64% de los mexicanos aprueba la gestión de AMLO frente al gobierno, 7 puntos porcentuales más que al inicio de su administración.

En tanto, 25% de las personas encuestadas desaprueba el desempeño de López Obrador y 11% afirmó no saber.

Al preguntar los plazos en los que el gobierno del tabasqueño podría demostrar realmente que está generando cambios en el país, 31% respondió que se llevarán a cabo en un plazo de dos años, 27% dijo que en un año y 30% indicó que se podrían hacer en “más tiempo”.

PUBLICIDAD

El estudio advierte que el mandatario federal ha sido eficaz para administrar las expectativas de sus votantes, al menos durante el primer trimestre de su administración.

“La mayoría no está pensando que va a haber cambios radicales, como que la gente ya entendió que los gobiernos prometen mucho y cumplen poco”, detalló Guillermo Valdés, socio de GEA durante la presentación del estudio.

Una de las hipótesis respecto a los niveles de aprobación tan positivos para López Obrador es que buena parte de la población está siendo beneficiada por los programas sociales que se están implementando o tienen la visión de que podrían ser beneficiados en el futuro.

Lee también: Morena quiere eliminar pago de IVA a beneficiarios de programas sociales

“Entre los que ya son y lo van a hacer suman 64% (de los encuestados), que es curiosamente el nivel de aprobación presidencial. Entonces un poco el razonamiento que está haciendo la gente es decir que ‘el señor es muy buena gente, muy sencillo, pero no creo que cambie tanto el país, pero a mí sí me va a ir bien porque me va a dar dinero'”, expresó Valdés.

Tres meses de gracia

Vicente Fox, Felipe Calderón y Enrique Peña Nieto también fueron calificados de forma positiva durante los primeros tres meses de sus respectivos gobiernos.

“La aprobación presidencial de Fox tenía 72%, incluso era superior en la alternancia PRI-PAN mayores que ahora, Calderón traía 54% y Peña Nieto, 52% al primer trimestre”, indicó Valdés.

“Está muy consolidado López Obrador, pero por debajo de lo que en su momento tuvo Vicente Fox y la caída de Fox fue mucho mayor porque en 2001 coincide una crisis económica que salieron muchas maquiladoras y Fox se desplomó pronto”, agregó.

De acuerdo con un índice de solidez de la aprobación presentado en este estudio, AMLO tiene una base social del orden de 30% de la población que lo apoya de forma incondicional, 36% advierte que su apoyo está condicionado a los resultados de su gestión y 24% mostró desaprobación total.

No te pierdas: Aprobación de López Obrador alcanza 78%: encuesta de El Financiero