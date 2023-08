Hey Banco quiere cotizar en la bolsa y va por el millón de clientes

Luego de haber obtenido su licencia bancaria por parte de las autoridades, Hey Banco ya trabaja en la separación operativa con Banregio, proceso que podría tardar entre 12 y 14 meses; sin embargo, en sus planes también está la posibilidad de entrar al mercado bursátil y cotizar de manera independiente.

De acuerdo con el director general la institución financiera, Manuel Rivero Zambrano, en este momento trabajan en la escisión de la institución financiera, para migrar toda la operación, lo cual conlleva una serie de autorizaciones.

“Lo que resta son todas las aprobaciones en torno a, por ejemplo, corresponsales, tecnologías que queramos usar, hay todo un set aprobaciones que se tienen que hacer, además de la aprobación de la escisión del banco, eso también estamos ya persiguiéndola, para que la operación del banco se encienda para cacharla en Hey Banco”, aseguró en entrevista con Forbes México.

Sin embargo, en los planes de la institución financiera también está que el neobanco cotice de forma independiente en el mercado bursátil, proceso que tardaría algunos años más y dependería del éxito que logren y las necesidades que tengan.

Rivero Zambrano comentó que lo que por ahora están buscando es la escisión de Banregio y tener dos bancos en del grupo financiero; ya que para que Hey se pueda “flotar” todavía habría que migrarlo a una compañía “hermana” para que así entrara a la bolsa de manera independiente.

“Es parte de los objetivos (la llegada de Hey a la bolsa), pero también va a depender de cómo vaya evolucionando, porque de cierta manera si los resultados no lo ameritan, pues no hay para qué hacerlo. Si los resultados fueran magníficos y el banco necesita ampliar su capital y tiene una dinámica de crecimiento mucho mayor, pues de cierta manera va a hacer mucho más sentido hacerlo”, precisó.

Para el también director general de Regional, el haber operado con la licencia de Banregio les da una ventaja sobre los neobancos que han aparecido en el mercado y los que vendrán, ya que cuenta con una base muy sólida de clientes, que ya operan de forma activa en su plataforma.

En la actualidad Hey cuenta con 650,000 clientes y suma a alrededor de 60,000 nuevos usuarios cada trimestre; mientras que los inscritos a su programa de beneficios “Pro” ya representan el 24% del total, con tasas de crecimiento de 82% anual y con un promedio de 2.9 productos.

No obstante, no obstante, tiene claro que para que un banco digital sea verdaderamente exitoso no solo se baja en sumar clientes, “nos estamos concentrando es no tener números de cuentas, sino clientes que están realmente utilizando la plataforma y siendo fanáticos del servicio que les damos”.

Rivero Zambrano destacó que el tema de venta cruzada va muy bien, es decir, la contratación de más servicios dentro de su plataforma, ya que los de inversión, ahorro con propósito y crédito automotriz han sido un éxito; además, indicó que esperan llegar al millón de usuarios para 2024.

Asimismo, el directivo dijo que el hecho que Hey ya cuente con una licencia propia también trae un beneficio para sus inversionistas, ya que de cierta manera mayor entendimiento de los resultados de la empresa, del esfuerzo realmente que se está haciendo con hey banco.

En julio pasado y luego de casi 4 años de haber iniciado operaciones como la apuesta digital de Banregio, Hey Banco obtuvo su licencia bancaria propia luego de haber recibido la autorización de parte de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV).

Con esta decisión, en el país ya existirán tres entidades digitales con licencia bancaria pertenecientes a alguno de los bancos tradicionales; los otros dos son Bineo de Banorte que empezaría a operar en 2024, lo mismo que Openbank de Santander.

Manuel Rivero Zambrano, director de Banregio y Hey Banco.

