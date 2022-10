Horacio Duarte renuncia a Aduanas; se integrará a campaña de Delfina Gómez en Edomex

Horacio Duarte Olivares renunció este miércoles como titular de la Agencia Nacional de Aduanas (ANAM) para integrarse a la campaña de Delfina Gómez, quien será la abanderada de Morena a la gubernatura del Estado de México.

“Voy a la batalla maestra”, dijo Duarte al despedirse de su cargo público junto al presidente Andrés Manuel López Obrador quien no lo abrazó pero le levantó el brazo.

El jefe del Ejecutivo federal afirmó que el trabajo de Duarte al frente de Aduanas permitió que su gobierno aumentara la recaudación y seguridad en los puertos por lo que su actuación como funcionario público debía ser reconocida.

Horacio Duarte fue uno de los aspirantes para la candidatura por el Estado de México junto al senador Higinio Martínez, pero fueron derrotados por la exsecretaria de Educación Pública en encuestas realizadas por Morena.

“Lo mismo que en el caso de Tatiana, que nos ayudó tanto, tanto para triunfar, con su trabajo, y lo mismo Horacio, que va a una tarea a su estado natal, el Estado de México. Ya no podríamos hablar más de eso porque no nos corresponde. En el Zócalo ya puedes dar (una declaración), allá afuera, pero aquí no se puede hablar de eso”, comentó.

“Nada más miren. Campeón, no te voy a abrazar”, rieron.

En su último informe como responsable de Aduanas, Horacio Duarte afirmó que en lo que va de este año, específicamente hasta septiembre, la ANAM ha recaudado 820 mil millones de pesos y que de acuerdo con sus estimaciones hacia finales de este año el gobierno federal habrá recibido un billón de pesos por este concepto.

De igual forma, comentó que se tienen en desarrollo 166 proyectos de infraestructura y de modernización de Aduanas a lo que se destina una inversión de 83 mil 800 millones de pesos a través del fideicomiso aduanero.

Sigue la información sobre los negocios y la actualidad en Forbes México

También, destacó que junto a la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) y la Marina han establecido convenios de colaboración que les ha permitido implementar modelos de inteligencia por lo que se han podido asegurar 46.3 toneladas de drogas.

“Estos resultados muy buenos se los debemos a Horacio Duarte, director de Aduanas, con el apoyo de las Fuerzas Armadas. Resumo, es mucho más lo confiscado en drogas, en armas, que lo que se hacía anteriormente, se han limpiado las aduanas, los tiempos y al mismo tiempo ha aumentado la recaudación”, destacó el jefe del Ejecutivo federal.

Síguenos en Google Noticias para mantenerte siempre informado