Huracán Bud se fortalece a categoría 3 cerca de costas de Jalisco y Colima

El huracán Bud se fortaleció el lunes a categoría 3 en aguas del Pacífico mexicano a unos 380 kilómetros al suroeste del puerto de Manzanillo, en el estado de Colima, dijo el Centro Nacional de Huracanes de Estados Unidos (CNH).

Con vientos máximos sostenidos de 185 kilómetros por hora (kph), Bud se desplazaba hacia el noroeste a una velocidad de 17 kph y los meteorólogos pronosticaban un leve viraje el martes al norte-noreste en dirección a la Península de Baja California, donde impactaría el fin de semana como tormenta tropical.

El huracán causaba fuertes lluvias y oleaje elevado en la costa occidental de México.

“Es posible un fortalecimiento adicional hoy, pero el martes temprano está previsto que comience una tendencia de lento debilitamiento”, dijo un boletín del CNH.

Por su parte, la Unidad Estatal de Protección Civil y Bomberos de Jalisco, entidad que sufrió fuertes lluvias derivadas de este fenómeno, indicó que este lunes Bud se intensificó a huracán categoría 3, por lo que se mantienen las labores de vigilancia, y agregó que a las 7:00 horas el huracán se localizaba a 380 kilómetros al suroeste del municipio de Manzanillo, del estado de Colima, con vientos sostenidos de 185 kilómetros por hora y rachas de 240 kilómetros por hora.

La Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) dio a conocer que en un balance preliminar no se reportan pérdidas humanas ni lesionados de consideración, tras las intensas lluvias del domingo en la zona metropolitana de Guadalajara.

Mencionó que se reportan daños materiales por cuantificar en vialidades, comunicaciones, suministro eléctrico, telefonía, drenaje y servicio de agua potable en algunas zonas del área norte de esta metrópoli.

Sedena indicó también que personal militar procedió a aplicar el Plan DN-III-E, en coordinación con las autoridades civiles, ya sea en forma preventiva con la evacuación de personas o con auxilio a la población civil cuando los efectos del fenómeno hidrometeorológico ya causaron daños.

Bud produciría acumulaciones de lluvia de 3 a 6 pulgadas en gran parte del suroeste mexicano, con cantidades máximas de 10 pulgadas el martes por la tarde. Estas precipitaciones podrían causar inundaciones repentinas y aludes que pongan en peligro la vida, alertó el CNH.

A #hurricane is not a point. Gusty winds and heavy rain can occur in rain bands far away from the eye. #Bud could produce 3 to 6 inches of rain with isolated higher amounts while it passes to the west of southwestern Mexico during the next couple of days. pic.twitter.com/oQSnNE2vWD

— NHC E. Pacific Ops (@NHC_Pacific) June 10, 2018