Industria de los cruceros reactiva y amplía la oportunidad en el sector turístico

Barcelona.- Uno de los sectores económicos que mayor afectación tuvo durante la pandemia, por causas obvias, fue el del turismo, sin embargo su reactivación a diferencia de otros, ha sido quizá más rápida de lo que se esperaba gracias, entre otras cosas, al impulso que ha recibido por parte de la industria de los cruceros a nivel mundial.

De hecho, México es uno de los puntos neurálgicos para este sector, siendo el país de la región de América Latina, con mayor relevancia para esta industria.

Así lo menciona para Forbes México, Alberto Muñoz, Vicepresidente de Royal Caribbean para Latinoamérica y el Caribe, quien confía en que la región de América Latina se fortalecerá y crecerá en los siguientes meses de la mano de países como México o Colombia.

Crucero Wonder of the Seas de Royal Caribbean Foto: Raúl Martínez© Forbes Staff

“Sin duda la región de América Latina es crucial para nosotros, por lo que estamos muy contentos con lo que estamos logrando con los planes y proyectos en los que trabajamos”, dijo el directivo.

Según la Secretaría de Turismo, al menos para este año se tiene contemplado que llegarán a México más de 6 millones de cruceristas. De hecho la dependencia detalla que para este año se estima la llegada de 2 mil 313 cruceros a México.

Muñoz aseguró que para Royal Caribbean el mercado de México ha tenido una participación muy fuerte y activa, con lo que espera que este año el país siga apuntalado como uno de los bastiones para la compañía y como un fuerte aliado para las operaciones en la región de América Latina.

Cifras de la Secretaría de Turismo (Sectur) señalan que para este año, el ingreso de divisas por cruceristas se prevé que sea de 480.4 millones de dólares, lo que representa 286.2% más que en 2021, y estando a 23.3% de obtener los 626 millones de dólares registrados en 2019.

Este año se estima que arriben a los puertos de México, 2 mil 313 cruceros, esto es 177.7% más respecto a los 883 de 2021, y solo 21.6% por debajo de los 2 mil 951 cruceros que arribaron en 2019.

Wonder of the Seas, el nuevo gigante del mar

Hace unos días la compañía Royal Caribbean presentó el Wonder of the Seas, su nuevo crucero en las aguas de la ciudad de Barcelona el cual ya es una de las apuestas más fuertes e innovadoras para este sector.