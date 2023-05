INE niega medidas contra ‘corcholatas’ por presuntos actos anticipados de precampaña

La Comisión de Quejas y Denuncia del Instituto Nacional Electoral (INE) declaró improcedente la implementación de medidas cautelares en contra de las llamadas “corcholatas” de Morena, quienes fueron denunciadas por supuestos actos anticipados de precampaña y campaña para la elección presidencial de 2024 al aparecer en espectaculares.

El organismo electoral analizó siete quejas en contra Adán Augusto López, Marcelo Ebrard, Claudia Sheinbaum y Ricardo Monreal por aparecer en espectaculares, revistas y periódicos.

Primero analizó una queja en contra de Adán Augusto López por la distribución masiva del periódico “Augusto del pueblo”, pues el quejoso señaló que esta es una estrategia para posicionar al secretario de Gobernación para las elecciones presidenciales de 2024. Sin embargo, el INE declaró improcedente las medidas cautelares al señalar que no había elementos para considerar que la circulación del periódico no derive del ejercicio periodístico.

Lee también: Fernández Noroña acusa sectarismo por no ser incluido por AMLO en las ‘corcholatas’

Otra queja que analizó el INE fue la que presentó el PAN en contra de las cuatro “corcholatas” —como se les ha denominado a los aspirantes presidenciales de Morena— por los espectaculares en los que aparecen junto a la leyenda “Piso parejo”, pues el partido consideró que estos son actos anticipados de precampaña y campañas. No obstante, el INE negó las medidas cautelares al considerar que el material denunciado es publicidad de la revista Redtransformación, lo que esta amparado bajo la libertad de expresión.

Sin embargo, la consejera Claudia Zavala señaló que el Tribunal Elector del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) debe analizar a mayor profundidad esta queja para evitar que se use el derecho de libertad de prensa para cometer actos de simulación en cuestiones electorales, pues contó que revisó la pagina web de la revista Redtransformación y encontró inconsistencias.

“La propuesta es la revista Redtransformación y tiene un link que podemos consultar por la vía electrónica. En un principio se ve, en apariencia del buen derecho, que es un revista que está publicitando varios artículos. Lo interesante es cuando vamos a ver quien es la revista, cuando se describe la revista y tiene un contexto que habla de una serie de televisión de las gárgolas, ese es un primer elemento que me llama la atención, que no me coincide con el contenido que tenemos de la propia revista”, explicó la consejera.

Síguenos en Google Noticias para mantenerte siempre informado