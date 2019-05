La Guardia Nacional, con potencial para negocios en integración tecnológica

Después del anuncio de la integración de la Guardia Nacional en el plan de seguridad del presidente Andrés Manuel López Obrador, algunas posturas sobre este integración han sido de apoyo, sobre todo de quienes han estado inmersos en el tema de seguridad en otros ámbitos.

Sin embargo, algunos expertos aseguran que es viable como plan, sobre todo en unificación y homogenización de fuerzas para reducir los índices de inseguridad que prevalecen en el país, pero en el tema tecnológico, puede existir una área de oportunidad.

«Es evidente que en México todos estamos preocupados por la inseguridad y que el gobierno ya lo tenga dentro de sus prioridades es muy positivo. Vemos que sin duda ya hay un plan con la Guardia Nacional, y que esa nueva institución puede ser un factor decisivo sin duda para recuperar la seguridad. El reto yo creo que va a ser cómo dotar a estos cuerpos también de herramientas que les permitan hacer más eficiente su trabajo», dice a Forbes México, Vicente Roqueñí, director de asuntos con gobierno, espectro y regulación para el norte de Latinoamérica y el Caribe de Motorola Solutions.

Sin embargo el directivo resalta que todavía hay que trabajar en algunas oportunidades, sobre todo en las de coordinación que le permita a la Guardia Nacional hacer más eficiente su trabajo, que le permita coordinarse mejor y así obtener resultados.

«Muchas veces en México no se han obtenido los resultados, a veces porque no hay una buena coordinación, a veces porque la inversión no corresponde a los resultados que se quieren o porque no existe un ambiente de negocios que permita la libre competencia para que las instituciones tengan mejores opciones», señaló el directivo.

…Hay retos importantes sin duda, pero vemos de manera clara que ahí hay un plan definido y con ese plan el gobierno va a avanzar, ahora lo importante es que tengan todas las herramientas para obtener el resultado que se quiere…

Ante esto, tanto el directivo como Miguel Angel Galicia, director de desarrollo de negocios y ventas para gobierno de Motorola Solutions, señalan como expertos, que el escenario de seguridad en México es confiable, pero sí hacen una pausa en la integración de mayores soluciones tecnológicas en los cuerpos de seguridad como la Guardia Nacional.

«Ahora que está el tema de la Guardia Nacional, que básicamente va a ser una unificación una homologación de los servicios de seguridad pública de diferentes agencias, vemos que es una buena estrategia, desde la trinchera tecnológica, nosotros estamos muy a favor de tecnologías abiertas, estandarizadas que permitan esa capacitación y creo que el cuerpo de dirección está bien conformado por mucho expertise», señala Miguel Angel Galicia.

Propuestas tecnológicas

Algunas de las propuestas de Motorola para hacer más tecnológica a la Guardia Nacional, van desde la implementación de mayores infraestructura de redes así como de plataformas de software en donde intervengan tendencias hasta como la Inteligencia Artificial.

«Podemos ofrecer una solución completa, desde infraestructura, fierros, hardware, software, pero además todo el ciclo de una emergencia, desde el 911, sistemas para procesar las llamadas del 911, todo lo que es el software para el centro de comando y control, donde despachan la emergencia, el sistema de radio para comunicarse con los policías, sistemas también de banda ancha, para que desde un celular puedan hablar a un radio, o puedan comunicarse entre ellos, pero vía encriptada».

Además, Roqueñí señaló que se está proponiendo un sistema de redes estandarizadas que sean enfocadas a misión crítica para hacer la convergencia hacia redes de banda ancha como 4G.

«La demanda básica de cualquier agencia de seguridad que a pesar de que tengan una placa y tengan su pistola, tengan una línea de vida crítica que es un servicio de comunicación que en el momento en el que esté con alguna situación de emergencia, desastres naturales, ataques terrorista, eventos de peligro, pudiera tener esa coordinación con diferentes agencias, es lo que estamos abogando para que exista este ecosistema», afirmó.

¿Están trabajando ya con la Guardia Nacional?

Por supuesto que quisiéramos trabajar con ellos. Estamos trabajando con la Secretaría de la Defensa Nacional y con la Secretaría de Marina, que son clientes ya hace tiempo. En el proyecto específico de la Guardia Nacional todavía no ha habido conversaciones pero por supuesto estamos en la mejor disposición de apoyarlos si así lo requiere.

¿Una Guardia Nacional más tecnológica?

Claro, yo creo que la tecnología es una herramienta fundamental en la seguridad y en todos los ámbitos de la vida, pero para la seguridad en especial, no puede soslayarse el uso de la tecnología, si no tiene que ser una herramienta básica para los policías o para la seguridad.