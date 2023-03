Apuestan por el Conalep como un semillero de técnicos en inteligencia artificial

La historia entre Intel, fabricante de semiconductores estadounidense líder a nivel global, y el Colegio Nacional de Educación Profesional Técnica (Conalep) empezó hace un año, en abril de 2022. Para entonces, la Secretaría de Economía del gobierno de México convocó a Intel para analizar los efectos de las disrupciones en la cadena de suministro de los semiconductores derivado de la pandemia, el conflicto bélico de Rusia contra Ucrania y la desasociación entre las economías de Estados Unidos y China.

Los motivos para analizar la salud de la cadena de suministro de los semiconductores en México eran muchos, pero el más relevante fue que la escasez de chips golpeó con fuerza a una de las industrias nacionales más poderosas a nivel global: la automotriz. Y no solo eso, en el horizonte ya empezaba a tomar forma la enorme oportunidad de México para convertirse en el principal polo de atracción de inversión extranjera producto del nearshoring.

El acercamiento entre Intel y la Secretaría de Economía federal derivó en la firma de un convenio de colaboración cuyo propósito central fue la transferencia de conocimiento del fabricante estadounidense a México, algo que no es nuevo, ya que Intel tiene en Guadalajara, Jalisco, su centro de diseño, donde 1,800 ingenieros mexicanos diseñan y prueban algunos de los chips más potentes que fabrica la marca a nivel global.

“Uno de los grandes aportes de transferencia del conocimiento que podemos hacer es justamente con los programas que tenemos de herramientas en las nuevas tecnologías como inteligencia artificial. Entonces rápidamente determinamos que AI for Youth era un programa que podíamos implementar en México y que ayudaría a potenciar toda la industria tecnológica, pero también otras industrias que requieren de carreras STEM (ciencia, tecnología, ingeniería y matemáticas, por sus siglas en inglés)”, afirmó el director general de Intel para Hispanoamérica, Santiago Cardona, en una conversación con Forbes México.

Una vez elegido el programa, correspondía seleccionar en dónde aplicarlo y ahí entró el Conalep en esta historia. ¿Por qué?, se le preguntó a Cardona durante la conversación, a lo que respondió: “porque necesitamos escala”. Y se explicó: “Podría haber sido en muchas otras instituciones, pero no hay otra institución que tenga la escala y la penetración que tiene el Conalep a nivel nacional, además con profesionistas técnicos que pueden llegar a muchísimos tipos de empresas”.

“El Conalep tenía esta fortaleza, además de que ya tiene una carrera en Ciencia de datos e inteligencia artificial, entonces era el lugar ideal para hacerlo y nos da esa escala nacional con muchísimos estudiantes que pueden llegar a beneficiarse de esto, mientras que otras instituciones pueden tener las fortalezas académicas, pero la escala que tiene el Conalep nos permite que vaya a cada vez más estudiantes”, dijo.

Lee también: Tren Maya: Miran al Conalep e IPN para formar personal especializado

Con este convenio, México se convierte en el país 27 en el que Intel implementa su programa de AI for Youth, con el que capacitará en inteligencia artificial a docentes del Conalep, a quienes también se les proporcionarán contenidos actualizados en la materia.

Esto ocurrirá primero en planteles de 4 entidades estratégicas: Estado de México, Querétaro, Jalisco y Nuevo León; en menos de un año, Intel espera llegar a por lo menos 10 entidades con la carrera de inteligencia artificial.

El director general del Sistema Conalep, Manuel Espino Barrientos, detalló que hoy existen 313 planteles del Conalep, de los cuales en 128 ya hay carreras en informática y es el universo de unidades en las que en el corto plazo se puede hacer extensiva la carreta de inteligencia artificial.

“Tenemos que hacer un gran esfuerzo también de equipamiento y promover desde tercero de secundaria la carrera de Conalep en inteligencia artificial. Esperamos que en un año podamos hablar ya de 50,000 o 60,000 jóvenes estudiando esta carrera”, abundó Espino Barrientos.

El objetivo de esta alianza, compartió Cardona, es formar a los técnicos que México va a requerir en el corto y mediano plazo para capitalizar la oportunidad del nearshoring.

“Muchas empresas van a relocalizarse en México en buena medida por el nearshoring, pero el talento es la gran diferenciación de México porque puede venir toda esta tendencia y el deseo de relocalizarse de muchas cadenas de suministro, como la de semiconductores, pero si no tenemos el talento no vamos a llegar muy lejos”, destacó luego de la firma del convenio de colaboración con el Conalep.

No te pierdas: Google abre el acceso anticipado a Bard, su chatbot inteligente y rival de ChatGPT

Con la capacitación de docentes y la formación de estudiantes en carreras STEM, como la de inteligencia artificial, se podrá lograr que “el nearshoring pase de ser una promesa, una tendencia o un término de moda, a que realmente sea una realidad para el progreso del país”, señaló el directivo de Intel durante el acto protocolario de la firma del convenio, celebrado en las oficinas nacionales de Conalep en Metepec, Estado de México.

Una vez que los estudiantes de Conalep terminen de estudiar la carrera de inteligencia artificial —adaptada a los currículos de Intel avalados por la Unesco— la institución educativa, a través del Instituto Nacional del Empleo, buscará insertar a los nuevos técnicos en inteligencia artificial en el mercado laboral mexicano.

“Cada día hay más empresas mexicanas y extranjeras enfocadas en emplear jóvenes que tengan esta especialidad. Ese no va a ser un problema. Además, ya estamos en pláticas con el Instituto Nacional del Empleo, por ejemplo, para informarles qué carreras y perfiles tenemos y promuevan la contratación de nuestros egresados. Sin embargo, hemos pedido que no solo les digamos qué tipo de carreras tenemos, sino exactamente qué tipo de habilidades tenemos y qué buscan las empresas para que el perfil de salida de nuestros egresados coincida con el perfil de ingreso a las empresas y no que haya un periodo de adaptación o aprendizaje, sino que apenas reciban reciban título, puedan ingresar al mercado laboral”, puntualizó Espino Barrientos.

En la firma del convenio entre Intel y Conalep también participó Irais Barreto, titular de la Unidad de Inteligencia Económica Global de la Secretaría de Economía, quien comentó que otro de los propósitos del acuerdo es mostrar a los inversionistas nacionales y extranjeros que se quieren relocalizarse en México que el país tiene talento calificado.

“Una de las preguntas que siempre ponen en la mesa los inversionistas es qué pasa con la fuerza laboral en México, pensaban que no había suficiente fuerza laboral de calidad. Ahí empezamos un trabajo muy cercano con SEP, Conacyt y STPS, para visibilizar entre los inversionistas que hay fuerza laboral suficiente y de calidad. Queremos derribar ese mito”.

La funcionaria enumeró algunas de las cualidades de México para atraer inversiones, como que la media de edad es de 29 años, la Población Económicamente Activa es más de 60 millones de habitantes, tiene un sistema educativo fuerte, es la economía 15 del mundo, tiene 14 tratados de libre comercio con otros países y acuerdos comerciales con otros más y su localización geográfica lo posiciona en serio como un país en vías de ser potencia.

Para Cardona, este es solo un paso que México tiene que dar para capitalizar la oportunidad económica que tiene frente a sí.

“México tiene fortalezas que se han venido aprovechando históricamente, pero que en este momento, con todos los factores que han venido sucediendo a nivel mundial le favorecen muchísimo, porque no solamente es el tema geográfico, el talento, la geopolítica, todos estos factores pueden hacer que México sea una potencia. Es una gran oportunidad y al mismo tiempo una responsabilidad la que tenemos”, consideró el directivo de Intel.

Síguenos en Google Noticias para mantenerte siempre informado