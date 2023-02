Por: Edgar Romero

Adquirir un bien raíz ha sido durante décadas una de las inversiones más seguras y eficientes que existen, sin embargo, los modelos de inversión, las condiciones y los productos se ha modificado durante el tiempo.

La combinación de factores internos y externos determinan el crecimiento en infraestructura de un país en materia de vivienda, en 2022 se estima que el 80% de la inversión fue realizada con dinero privado.

El año pasado se caracterizó por una recuperación del mercado inmobiliario tras los ya conocidos efectos internacionales de la pandemia, la inflación mundial y el encarecimiento de insumos para la construcción, en donde, aun con lo anteriormente mencionado, se pudieron apreciar “buenas cifras” a nivel nacional en el desplazamiento de vivienda nueva y usada.

Como es bien conocido, la información es poder. Hoy día invertir conlleva conocer varios factores determinantes para localizar la mejor inversión al perfil que uno posee y a la ganancia esperada.

Los básicos a tener en cuenta para pensar en invertir en materia de bienes raíces, independientemente si se busca el inmueble para vivir o para obtener un llamado “second house” serían:

El tipo de inversión que se busca

La ubicación

El tipo de desarrollo del proyecto

El tiempo de construcción y entrega

La inversión para la adjudicación (si aplica)

Riesgos

Y lo más importante, el costo-beneficio de la inversión a corto, mediano y largo plazo.

Esto último, en razón de cuanto es que se podrá obtener en la plusvalía de lo adquirido y además si se planea colocar el bien raíz en el mercado de las rentas. (corta o larga).

Como es bien sabido, existen varias ubicaciones en el país que se han consolidado como “zonas de inversión inmobiliaria”.

Las principales zonas de inversión en México se han identificado en península de Yucatán, Riviera Maya, Riviera de Nayarit, que involucra 2 estados de la República y el Bajío, por mencionar algunos.

Mérida ofrece una amplia gama de lotes para desarrollar vivienda y un entorno aún nuevo para el desarrollo urbano que se avecina; Nuevo Vallarta y alrededores se desarrolla la edificación de proyectos destinados más para vacacionar que para vivir; Cancún, Tulum y Playa del Carmen (este último, conocido por ser uno de los municipios que más creció en infraestructura inmobiliaria en la década pasada), ofrecen ambas opciones de inversión, la vacacional y la de vivienda fija; y el desarrollado bajío en donde Querétaro fue y es punta de lanza de la zona para la construcción de primera vivienda, la cual no ha dejado de crecer y sigue siendo una buena opción para invertir.

No hay que olvidar que no solo existe la inversión dentro del país, explorar inversiones fuera de México ha sido para algunos perfiles una herramienta de inversión exitosa que les ha beneficiado sustancialmente, no obstante, estas inversiones involucran un conocimiento financiero mayor y arriesgarse a invertir en otros países que tienen regulaciones distintas a las mexicanas.

Conocer y tener identificados los “mercados tops” en donde se desarrolla la infraestructura de vivienda es clave para localizar estas inversiones, México se posiciona como punta de lanza en LATAM para realizar tan mencionadas inversiones.

Es así que el conocimiento se transforma en dinero.

Contacto:

Edgar Romero Enriquez

· Integrante del Consejo Nacional de Vivienda SEDATU

· Vicepresidente Nacional Vivienda en COPARMEX

· CEO Grupo Oh México

www.linkedin.com/in/edgarroen/

