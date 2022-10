Inversionistas aplauden ‘nearshoring’ en México… y también el ‘friendshoring’

LEÓN, Guanajuato.- Héctor Guerrero Herrera, subsecretario de Industria y Comercio de la Secretaría de Economía (SE), celebró el reconocimiento que ha obtenido México por parte de las empresas que han llegado gracias al nearshoring.

Durante la Reunión Anual de Industriales, cuyo lema es “Un futuro en sustentabilidad e inclusión, innovación en la industria mexicana”, el funcionario narró que el director de una empresa francesa —presumiblemente Safran, aunque no dijo su nombre— se refirió a la buena recepción como “friendshoring“.

“Hace una semana estaba con el chairman del fabricante de turbinas, del interiorismo de los aviones, la resbaladilla de las aeronaves y dueño del centro de mantenimiento más grande de América Latina, y dice que ya tienen la mayor inversión fuera de Francia en México”, contó el subsecretario.

“Y me gustó algo que me dijo. No solamente es el nearshoring, sino el friendshoring. Y eso es cierto, porque como México difícilmente vamos a encontrar otro país donde invertir”.

Guerrero Herrera afirmó que en México, las empresas pueden encontrar un espacio con ventaja competitiva geopolítica, que en términos de negocios y de planeación estratégica se llama “unicidad competitiva”.

“Ni modo que desaparezca México y pongan otro país arriba de nosotros para estar arriba del hoy día el mercado económico más poderoso del planeta”, apuntó en referencia a Estados Unidos.

Favorece nearshoring al Bajío

Héctor Guerrero Herrera aseguró que la relocalización de empresas europeas en el Bajío se está dando gracias al trabajo del gobernador de Guanajuato, Diego Sinhué Rodríguez Vallejo.

“La relocalización de plantas se ha asentado principalmente en el norte y el Bajío, ayer saludaba al gobernador de Guanajuato y le digo ‘gobernador, usted está trayendo a toda Europa’. La verdad no es broma y le felicito y los felicito, porque son un estado y una región como pocas en la República Mexicana”, comentó el representante de Tatiana Clouthier, secretaria de Economía (SE).

Las regiones del Bajío y el norte del país, agregó, reportan crecimiento económico de dos dígitos, algo que no se ve en otras partes del territorio nacional.

Por otro lado, indicó que en materia de exportación, el país tiene una salida extraordinaria e inédita en volumen y en nivel de bienes para el mercado de Estados Unidos y Canadá, lo cual no será para siempre, por lo que se debe subir a la agenda del nearshoring.

Según datos del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), se tienen niveles de empleo nunca antes vistos en México, lo cual permite tener una planta productiva, comercio y servicios en el país, destacó el funcionario federal.

