Invex competirá con las fintechs en su misma cancha: lanza su banco digital

Los bancos digitales se han convertido en una de las apuestas más recientes de las instituciones financieras tradicionales para competir con las fintech en la misma cancha; en ese contexto, Invex decidió apostar por esa estrategia y lanzar su neobanco llamado Now.

De acuerdo con su director, Luis Pineda, la nueva marca busca ser multiproducto. Invex empezará con la captación de usuarios mediante cuentas de débito y pagos, pero sumarán créditos, lo que complementa el negocio del grupo; de hecho, esperan llegar a 1 millón de clientes en 2 años.

“Creemos que hay un nuevo espacio, que posiblemente este año se vuelva estándar, que es ofrecer los mejores de los bancos y lo mejor de las fintechs, que hoy son los dos grandes universos que ocurren en el sistema financiero mexicano”, explicó el directivo.

Lee también: BBVA México logra ganancias históricas: reporta alza de 30% en 2022

Por un lado, precisó, las instituciones tradicionales ofrecen seguridad, confianza y respaldo, mientras que las plataformas digitales han enseñado que los servicios financieros pueden no ser aburridos y deben de ser atractivos y ágiles.

Pineda afirmó que si bien Invex se ha vuelto en uno de los principales emisores de tarjetas de crédito, en la parte de consumo se ha vuelto monoproducto, por lo que Now ayudaría a la firma a diversificarse y llegar a nuevos clientes.

Asimismo, comentó que en el primer semestre espera el lanzamiento de una cuenta nivel 4, es decir ilimitada, la cual se tramitará de forma totalmente digital; para finales del año, el banco empezaría a ofrecer sus tarjetas de crédito.

Actualmente, Invex maneja una cartera superior a los 30 mil millones de pesos y se ubica como el sexto emisor de tarjetas de crédito en México, de acuerdo con el último reporte realizado por Condusef.

“El cliente Now encontrará una opción diferente, que se adapta a su estilo de vida. En menos de 6 minutos podrá llevarse un banco en su teléfono, sin papeleos ni filas. Así mismo, será el cliente quien decida cómo interactuar con Now, ya sea de forma digital o directamente hablando con una persona que estará lista para atenderlo”, comentó el director de Now Banco.

Síguenos en Google Noticias para mantenerte siempre informado