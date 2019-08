Ivonne Ortega renuncia al PRI; advierte extinción del partido por ‘viejas mañas’

Ivonne Ortega renunció a 29 años de militancia en el Partido Revolucionario Institucional (PRI) tras perder el pasado domingo la elección interna para renovar la dirigencia nacional.

La exlegisladora y exgobernadora de Yucatán advirtió que durante el día de la votación prevalecieron “viejas mañas” y “prácticas deshonestas”, de las cuales responsabilizó a la “cúpula” del partido.

De persistir estas conductas, advirtió, el PRI sólo tiene una ruta: la extinción.

“Me entristece ver a los liderazgos políticos en el territorio que se prestaron a esta nueva estafa”, afirmó en un video que subió a sus redes sociales.

Lee también: Entre acusaciones de acarreo y compra de votos, PRI elige a su dirigencia

Ortega indicó que no impugnará legalmente la elección en aras de tener un último gesto hacia el partido, no hacia la cúpula que “deslegitimó el proceso” sino para no lastimar a la militancia.

Sin detallar si se sumaría a algún otro partido o si intentará encabezar alguna organización, la expriista, quien también buscó en 2018 la candidatura presidencial del PRI, indicó que seguirá en contacto con sus simpatizantes por medio de sus redes sociales.

RENUNCIO AL PRI En congruencia con mis convicciones democráticas, hoy he presentado mi renuncia al PRI después de 29 años de militancia. Siempre estaré agradecida por las experiencias, las oportunidades y por los amigos y amigas que me brindó. pic.twitter.com/caYJ7tkB60 — Ivonne Ortega (@IvonneOP) August 16, 2019

Te recomendamos: PRI confirma a Alejandro Moreno como ganador de la dirigencia nacional