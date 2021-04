Julen Rementería asume coordinación del PAN en el Senado

El presidente del PAN, Marko Cortés, designó a Julen Rementería como coordinador del blanquiazul en el Senado después de que hace cuatro meses Mauricio Kuri dejó este cargo para ser candidato para el gobierno de Querétaro.

A través de redes sociales, el líder panista dijo que después de consultar a los legisladores, decidió hacer este nombramiento y agradeció al senador Erandi Bermúdez, quien estuvo como encargado de la coordinación tras la salida de Kuri.

Después de consultar a las y los @SenadoresdelPAN, he decidido nombrar al senador @julenrementeria como coordinador del grupo parlamentario de @AccionNacional.



Le deseo el mayor de los éxitos y sigamos trabajando unidos por una patria ordenada y generosa. — Marko Cortés (@MarkoCortes) April 22, 2021

En conferencia de prensa, el nuevo coordinador panista señaló que su bancada seguirá formando parte del llamado Bloque de Contención en el Senado y aseguró que hará valer el peso de los 25 senadores que conforman el grupo, no sólo por su número, sino –dijo– por la experiencia acumulada en cada uno de ellos.

“El gobierno de México no tiene rumbo. Me parece que la obligación de quienes estamos advirtiendo eso es ser oposición, no porque sea una opción o porque seamos un partido distinto al del gobierno, sino porque no hay opción. En este momento lo que advertimos, las cosas como están sucediendo, no tenemos más que ser oposición respetuosa, sí, pero absolutamente firme para que podamos intentar corregir todo aquello que viene sucediendo en nuestro país”, sostuvo.

Muchas gracias a @MarkoCortes y a todos los @SenadoresdelPAN por depositar la confianza en un servidor para encabezar la coordinación del Grupo Parlamentario del PAN en el Senado.



En unos momentos daré un mensaje. https://t.co/Kz7XlxQWRr — Julen Rementeria (@julenrementeria) April 22, 2021

