Kia quiere traer sus autos eléctricos a México; eliminar IVA impulsaría el mercado, dice

Uno de los planes de KIA en el mediano plazo es ser la compañía líder en autos eléctricos en el mundo, por lo que quiere traer sus modelos de este tipo a México, sin embargo, consideró que el mercado un no está desarrollado y la eliminación del Impuesto al Valor Agregado (IVA) ayudaría a impulsar la venta de este tipo de vehículos en el país.

El director de la automotriz en el país, Horacio Chávez, dijo a Forbes México que son tecnologías que aún son caras por las economías de escala, por lo que es necesario un precio atractivo, que sean asequibles para la gente.

De acuerdo con el directivo, esto se se ha logrado en naciones que han implementado incentivos, políticas públicas claras, por lo que espera obtener eso en el corto o mediano plazo por parte de las autoridades, a la par de un plan de desarrollo de infraestructura para poder usarlos en el día a día.

“Me parece que el impuesto al valor agregado es lo más fácil, que simplemente no lo cobraran, bajarle 16% al precio de los vehículos me parece que haría despegar la comercialización, ponerlo a precio accesible”, afirmó.

Horacio Chávez comentó que a lo largo de los años han tenido diversas pláticas con las autoridades, pero lamentablemente no ha habido muchos avances, pero la industria no quita el dedo del renglón y empiezan a hablar más del tema.

Ejemplo de ello es el acuerdo al que se adhirió México a la propuesta del presidente de Estados Unidos, para tratar de llegar a un 50% de comercialización de vehículos de manera conjunta, al cual varias potencias de han incorporado.

“KIA está prometiendo convertirse en la marca líder en temas de electrificación, movilidad, si esa es la visión a mediano y corto plazo de la compañía por supuesto que en México vamos a estar viendo más opciones, vamos a tener eventualmente nuestros vehículos eléctricos y vamos a terminar sumándonos a ese portafolio de vehículos eléctricos que KIA está desarrollando”, precisó.

Como parte de este plan, la compañía lanzará en el país la segunda generación de su hibrido Niro, modelo con el cual se ha posicionado como el segundo jugador en el segmento en el territorio nacional.



Inflación, escasez y alza de precios, los otros retos

Sin embargo, el sector automotriz también enfrenta otros retos en el país, los cuales van desde escasez de unidades nuevas o componentes, así como la inflación y el alza de precios de los vehículos que comercializan en el territorio nacional.

Al respecto, el director de KIA México aseguró que han sorteado el tema de semiconductores mejor que el resto del sector y mantienen ventas de alrededor de 7,000 vehículos mensuales, aunque la mezcla de modelos sí ha cambiado.

En este sentido, expuso que se ha cargado más a su modelo Rio, Seltos y Soul, no obstante, confirmó que en el resto de vehículos sí han registrado algunos problemas; a pesar de esto cerrarán el primer semestre con 45,000 unidades comercializadas, lo que los pone en línea de alcanzar su plan para 2022 de 95,000.

Asimismo, comentó qué hay presiones inflacionarias con el tema del petróleo, del acero y todas las cuestiones logísticas que enfrentan, que van desde una guerra hasta el Covid-19, lo cual se está reflejando en el incremento de precios de los vehículos en general.

Pero a pesar de la escasez, el directivo dijo que todo el producto que está llegando a mayoría de las marcas se está pudiendo comercializar.

“Vamos a estar muy pendientes para ver qué tan elástico es el mercado y viendo cómo se comportan nuestros competidores con estos incrementos, KIA desde que llegó a México siempre ha decidido de una marca muy competitiva en temas de precio y queremos seguirlo manteniendo”, dijo.

El directivo precisó que el aumento de los precios de la industria automotriz en general ronda entre el 8 y 9%, pero la compañía ha teñido incrementos por debajo de ese porcentaje, de alrededor de un 7%.

“No hay una claridad de cuándo se va a poder estabilizar el suministro de componentes, tendremos que esperar para ver qué es lo que realmente va a suceder, no solamente en cuanto a incremento de precios de producto, sino también de productos financieros se está incrementando”, añadió.

Respecto a la escasez de agua que padece Monterrey, el directivo aclaró que su planta de Pesquería no ha sido afectada, ya que buena parte del líquido que utiliza es agua tratada.

