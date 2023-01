La autoridad electoral es la que pone en riesgo la democracia: AMLO revira al INE

El presidente Andrés Manuel López Obrador respondió a la pretensión del Consejo Electoral del Instituto Nacional Electoral (INE) de recurrir a toda instancia jurisdiccional para frenar el Plan B electoral y acusó que quienes ponen en verdadero riesgo a la democracia son los funcionarios de dicho instituto.

“Ahora, porque se presentó una ley que no tiene alcances mayores, nada más es bajarles el sueldo porque ganan muchísimo dinero y derrochan dinero público, también eso les molesta. ¿Cómo se va poner en riesgo una elección si quien ha hecho la valer la democracia es el pueblo? Los que ponen en riesgo la elección son ellos.

“¿No son ellos los que permiten la falsificación de actas, el relleno de urnas? ¿No son ellos los que permiten el robo de paquetes, las que permiten la compra del voto? ¿No son estos los que le dieron registro a candidatos a la Presidencia que no cumplían los registros, por consigna porque se los pidió el presidente de ese entonces? Que se vayan a engañar a otra parte”, fustigó López Obrador.

Ayer, en una reunión de consejo general, el consejero presidente del INE, Lorenzo Córdova, comentó que dichas modificaciones afectan gravemente las posibilidades el ejercicio del voto ciudadano en condiciones de libertad y equidad, por lo que de implementarse, dijo, habría más costos por las pérdidas que se imponen, como la certeza de que siempre hay una casilla cerca.

Además de la certidumbre de que los funcionarios de casilla estarán adecuadamente capacitados y la tranquilidad de que los datos personales en la credencial para votar están protegidos sin riesgo a que sean usado para otros fines.

El funcionario señaló que la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) tendrá la responsabilidad de “salvar a la democracia”, por lo que reiteró que desde el INE acudirán a todas las instancias legales para “defender la democracia y garantizar el derecho de la ciudadanía a participar en el futuro en el país y que este sea bien contado”.

Cuestionado sobre si tiene confianza en que la Suprema Corte analice este caso con objetividad, el jefe del Ejecutivo federal afirmó que no tiene ninguna confianza en los ministros puesto que vienen del antiguo régimen y no se atreven a reformar al Poder Judicial.

“No tengo confianza en los ministros, quizá en algunos, dos, tres, la mayoría viene del antiguo régimen y no se atreven a llevar a cabo una reforma de fondo en el Poder Judicial, lo que predomina, lo que impera es que sólo se castiga al que no tiene con qué comprar la inocencia.

“Están usando esto de bandera para hacer politiquería porque no hay ningún problema, lo dije ayer y lo repito ahora, ganaron porque van a seguir teniendo presupuesto más que ningún otro organismo en el mundo porque engañaron a muchos con la consigna de que el INE no se toca, no se van a reducir diputados, van a seguir siendo 500, nosotros planteamos que fuesen 300.

“Van a seguir recibiendo los partidos miles de millones de pesos, van a seguir siendo las cúpulas de los partidos los que elijan, Claudio X. González, los que nombren a los consejeros porque no quisieron, nos ganaron y no quisieron que el pueblo eligiera a los consejeros del INE porque le tienen miedo al pueblo porque ellos pertenecen a la oligarquía”, sostuvo.

