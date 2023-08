La carrera de los EVs se calienta: Ford planea una fábrica de baterías de 887 mdd en Quebec

Un consorcio de Ford Motor Co y empresas de Corea del Sur dio a conocer los planes de construir una planta de 1,200 millones de dólares canadienses (887 millones de dólares norteamericanos -mdd-) para producir materiales para baterías de vehículos eléctricos (EV) en Becancour, Quebec, un ciudad que busca convertirse en un centro de la cadena de suministro de vehículos eléctricos, dijo el Ministerio de Industria de Canadá.

El consorcio incluye a los socios surcoreanos EcoProBM y SK On Co Ltd, según un comunicado del ministerio. La fábrica eventualmente producirá 45,000 toneladas de materiales activos de cátodo (CAM) por año para Ford EV.

En una declaración separada, Ford describió los materiales como níquel cobalto manganeso (NCM) de alta calidad para baterías recargables que apuntan a un mayor rendimiento y un rango mejorado.

“Esta instalación de cátodos suministrará el material que se usará en los futuros vehículos eléctricos de Ford en América del Norte, específicamente en algunos de nuestros futuros camiones”, dijo a los periodistas Lisa Drake, vicepresidenta de vehículos eléctricos de Ford.

Es la primera inversión de Ford en Quebec, aunque ha operado en la vecina Ontario durante más de un siglo.

El gobierno federal de Canadá otorgará al consorcio un préstamo condicional de 322 millones de dólares canadienses y Quebec ofrecerá el mismo monto como un préstamo parcialmente condonable, se lee en el comunicado. Se espera que la fábrica esté operativa en la primera mitad de 2026, creando más de 345 puestos de trabajo.

Este es el último de una serie de anuncios de construcción para Becancour, una ciudad de menos de 15,000 habitantes en el río St. Lawrence que se perfila como un centro de la cadena de suministro de vehículos eléctricos en América del Norte.

“Este es un gran voto de confianza en el ecosistema (EV) que hemos estado construyendo”, dijo a Reuters el ministro de Industria de Canadá, Francois-Philippe Champagne. “Esto es muy significativo para Quebec porque, como saben, el sector automotriz ha estado invirtiendo principalmente en Ontario, pero ahora tenemos a GM, ahora tenemos a Ford en Becancour”.

General Motors Co y POSCO Future M de Corea del Sur, dijeron en mayo que aumentarían la capacidad de producción en una planta de materiales para baterías químicas cuya construcción se anunció por primera vez el año pasado. BASF SE de Alemania (OTC:BASFY) también está construyendo allí una fábrica de materiales para baterías.

Canadá, hogar de un gran sector minero de minerales como el litio, el níquel y el cobalto, está tratando de atraer a las empresas involucradas en todos los niveles de la cadena de suministro de vehículos eléctricos a través de un fondo de tecnología verde multimillonario a medida que el mundo busca reducir las emisiones de carbono.

El fabricante de automóviles alemán Volkswagen y Stellantis, la matriz de marcas como Fiat y Chrysler, están construyendo plantas de baterías multimillonarias al oeste de Quebec en Ontario, el corazón de la industria automotriz de combustibles fósiles de Canadá que tiene un comercio y una producción históricos. vínculos con los fabricantes de automóviles de Detroit.

Con información de Reuters.

