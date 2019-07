La corrupción en licitaciones ocurre sin que siquiera se viole el marco legal: ONU

La mayoría de los casos en los que se han detectado actos de corrupción en procesos de licitaciones públicas en América Latina ocurren sin que se violen las normas establecidas por las autoridades de estos países y, por el contrario, las “mafias organizadas” se aprovechan de la excesiva carga regulatoria para aumentar costos, desbancar a otros competidores o recibir gratificaciones.

Por ello, la disminución de los costos en las licitaciones y compras públicas son uno de los elementos que pueden indicar el éxito y transparencia en estos procesos, relató Fabricio Feliciani, director regional de la Oficina de las Naciones Unidas de Servicios para Proyectos (UNOPS por sus siglas en inglés).

“Con el marco jurídico, de muchos países, no me refiero únicamente a México, es preocupante como se puede perder de vista la sustancia. He visto muchos casos en los que por una formalidad se elimina un competidor y entonces gana el que tiene la oferta 100 millones de dólares más alta, pese a que tienen las mismas características. Y esa es una de las maneras que trabaja la corrupción”, advirtió Feliciani en entrevista con Forbes México.

Feliciani encabeza el trabajo de asistencia técnica de UNOPS con el gobierno de la Ciudad de México en tres proyectos de licitación pública de movilidad para la adquisición de unidades del sistema de transporte de trolebus, autobuses y la construcción de Cablebus.

Se trata de un esfuerzo que incorpora “las mejores prácticas internacionales en materia de adquisiciones públicas” enfocado en la transparencia, el valor por el dinero y la competencia efectiva, relató el especialista en evaluar proyectos, programas y políticas públicas.

“Con el gobierno de la ciudad de México empezamos a trabajar desde el inicio de su administración, con la Secretaria de Movilidad con el secretario (de Movilidad), Andrés Lajous, con un programa que nombramos “Gestión Pública Justa y Equitativa” se llegó a firmar acuerdo entre la UNOPS y el gobierno de México el 19 de febrero, que cuenta con una serie de principios de la competencia y la transparencia y algo regular es que intente salir en una situación de grave corrupción”.

A través de la integración de estas medidas el gobierno encabezado por Claudia Sheinbaum ahorro 60 millones de dólares entre la oferta inicial y la que resultó ganadora para la construcción de Cablebus; así como en la compra de unidades para el sistema de transporte Trolebus en el que la administración capitalina alcanzó un ahorro de 3,300,000 dólares lo que permitió la compra de 10 trolebuses más.

Los anteriores son casos de éxito que no sólo establecen un proceso transparente, sino que se enfocan en un “gasto de calidad que se liga a prioridades económicas y sociales” de una localidad detalló Feliciani.

Tanto el gobierno federal como el encabezado por Sheinbaum afirman que están enfocados en cambiar el paradigma de compras y licitaciones públicas con el apoyo de organismos internacionales y programas con altos estándares probados en otros países con el objetivo de disminuir los procesos amañados.

