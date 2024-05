La historia detrás de ‘La casa de los famosos’

El ganador o ganadora de La Casa de los Famosos México, por decisión del público, eres tú… ¡Wendy Guevara!”, fue el gritó con el que la conductora Galilea Montijo anunciaba el triunfo de la primera persona transgénero en ganar una competencia de reality en México. Pero, ese día, no sólo ganó ella, sino también la productora del programa: EndemolShine Boomdog y TelevisaUnivisión.

“No hay mayor satisfacción que lograr un éxito sin precedentes (o que no se veía desde hace más de 10 años), y sabemos lo difícil que es alcanzarlo. Es una satisfacción enorme…”, dice, en entrevista, Alejandro Rincón, Chief Executive Officer (CEO) de EndemolShine Boomdog.

Ese 13 de agosto de 2023, la firma, que también realizó Big Brother, hacía historia nuevamente. EndemolShine Boomdog produjo con TelevisaUnivisión la primera temporada del reality llamado La Casa de los Famosos México, el cual tuvo un alcance de un total de 530 millones de personas a nivel nacional, a través de sus 61 transmisiones en televisión abierta.

La Casa de los Famosos puso de manifiesto que las personas mantienen una relación viva con la televisión. En México, 94.4 millones de mexicanos u 88% de la población de 7 años o más en el país, con un televisor, consumen contenidos televisivos radiodifundidos, ya sea a través de señales de TV abierta o de paga, de acuerdo con datos de la “Encuesta Nacional de Consumo de Contenidos Audiovisuales 2022” (ENCCA), que es elaborada por el Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT).

“A pesar de ser el jugador preferido, YouTube escasamente tiene un alcance de menos de la mitad (44.3%) del total que registra la TV radiodifundida, al contabilizar 41.8 millones de usuarios, dice Ernesto Piedras, en un análisis de The CIU.

Pero el éxito del programa podría considerarse también por un fenómeno multiplataforma. Durante toda la temporada, el contenido generado en las redes sociales en torno a La Casa de los Famosos México consiguió 5,000 millones de reproducciones de video e impactó más de 11,000 millones de veces a los usuarios digitales.

Alejandro considera que nadie tiene la fórmula del éxito. Sin embargo, dice que la firma que dirige ha encontrado una fortaleza en los “formatos probados”, como uno de los grupos productores más grandes del mundo.

“El formato es algo que trae valor en sí mismo, porque es una prueba de que funcionó y es una evolución constante de un producto de entretenimiento que vamos afinando a medida que los vamos produciendo en los distintos países, como es el caso de Big Brother, que se ha producido en más 45 países, y se sigue produciendo en 30 países”, asegura el ejecutivo.

Desde hace 15 años, el foco de la empresa se encuentra en “conectar” de forma real con sus audiencias a través de sus producciones, y lo hace a través de entender al público, el cual es inteligente y aprecia cuando las conexiones son reales, sin ninguna intervención de la producción, explica el ejecutivo.

“Nuestra posición siempre es que gane la realidad, lo que está dando la gente. Esto tiene sacrificios que, muchas veces, no se han entendido en el negocio: cuando se va una celebrity al inicio del programa y tienes que vivir con eso”, asegura.

EndemolShine Boomdog produce algunas de las series sin guion de la región, como Mira quién baila (Univision), MasterChef México (TV Azteca), Me caigo de risa (Televisa), ¿Quién es la máscara? (Televisa), LOL: Last One Laughing (Amazon), Tu cara me suena (Univision), La Casa de los Famosos (Telemundo), 30 días con: Anuel (YouTube) y MasterChef latinos (Estrella TV).

Hace más de dos años, Endemol- Shine Boomdog se unió, a través de un joint venture, con Banijay (el grupo independiente de producción más grande del mundo, con presencia en 22 países).

Alejandro Rincón, CEO de EndemolShine Boomdog Foto: Fernando Luna Arce©

EL SHOWMAN

En noviembre de 2017, Alejandro Rincón fue nombrado CEO de EndemolShine Boomdog, cuya sede se encuentra en la Ciudad de México, en donde produce series para el país, Latinoamérica y el mercado hispano deEstados Unidos. Pero la historia del ejecutivo data de hace mucho tiempo.

Alejandro y su socio Carlos Perna fundaron la firma Boomdog en 1997, en Caracas, Venezuela, y comenzó a operar en México en 2007. Una década después, nació EndemolShine Boomdog, con el equipo hispano de EndemolShine North America, propiedad de Banijay. A través de una alianza con Sony Pictures, formaron su primer estudio.

El resto es historia y la empresa productora ha logrado catapultarse en la época del streaming y la redes sociales, en donde la televisión abierta ha encontrado espacio.

Hoy, las redes sociales han mostrado que pueden acoplarse al formato de reality. “Si hubiera existido hace 20 años, cuando nació el formato, éste hubiera sido más grande de lo que fue en un principio, pues lo que hace es potenciar la conversación”, explica.

EndemolShine Boomdog produce desde México el Big Brother más grande del mundo por el número de horas y emisiones, lo que pone de manifiesto el reto logístico y tecnológico de elaborar un show en vivo durante las 24 horas del día.

“El reto tecnológico de emitir en vivo para México y Estados Unidos no es un reto menor, pues no tiene interrupciones, con los controles de calidad que tiene y requiere. Es un esfuerzo muy grande y es el programa [La Casa de los Famosos] más difícil de producir del planeta”, comenta.

Una temporada de La Casa de los Famosos México involucró la participación de más de 300 personas internas y externas, que se encargaron de la elaboración del programa.

LA UNIÓN EXITOSA

TelevisaUnivisión y la firma productora se encargaron de hacer la selección del talento que dio vida al reality show, lo cual muestra la experiencia que han desarrollado las firmas en la elaboración de este tipo de programas.

A lo largo de sus 10 semanas, los suscriptores de ViX, el servicio de streaming de TelevisaUnivision, consumieron más de 50 millones de horas para seguir la transmisión del reality durante todo el día, convirtiéndolo en el contenido más visto en la plataforma.

El éxito del programa atrajo el interés de marcas que decidieron ser anunciantes de la producción, aunque no hay un trabajo en función de atraer a las firmas, sino a los espectadores.

“Televisa fue un gran partner y socio de este proyecto. El apoyo del manejo de talento y tecnología Televisa lo hace mucho más fácil”, dice.

“Estamos emocionados por el gran éxito logrado por La Casa de los Famosos México, y orgullosos de nuestra colaboración con EndemolShine Boomdog en este reality, que ha logrado entretener e involucrar a la audiencia de una manera única. No pudimos tener mejor socio para este proyecto multiplataforma”, dice, en un comunicado, Jaime Aguilar, director general de Programación y Adquisiciones de TelevisaUnivision.

Hoy, la firma es muy cuidadosa del formato de La Casa de los Famosos y no espera producirlo de manera frecuente, sino con una temporada por cada año, de acuerdo con las estimaciones de Rincón. “No puedes repetir ese fenómeno muy seguido porque desgasta. La atención que se requiere es muy grande”, explica.

Este texto fue publicado originalmente en la edición impresa enero-febrero de 2004 Forbes México.

Sigue la información sobre los negocios y la actualidad en Forbes México

¿Te gusta informarte por Google News? Sigue nuestro Showcase para tener las mejores historias