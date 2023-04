La inteligencia social factor clave para el éxito y continuidad de la empresa familiar

En estos últimos tiempos la administración de las empresas familiares se ha convertido en un verdadero desafío, conllevando a grandes transformaciones a nivel mundial. Las aptitudes que antes eran imprescindibles, hoy no lo son, gracias a la globalización, ocupando su lugar nuevas habilidades enfocadas en las competencias sociales y perfiles integrales para la aplicación de innovadores prototipos de gestión humana en las empresas familiares en Mexico y en el mundo.

La inteligencia social una asignatura obligatoria en el ámbito empresarial y laboral: Seguro que conoces casos de estudiantes brillantes que acaban en puestos de baja responsabilidad, empleados altamente preparados que no consiguen prosperar en sus empresas o supervisores y gerentes con una gran reputación que fracasan estrepitosamente cuando son ascendidos.

De nada sirve poseer unos amplios conocimientos técnicos si no dispones de los recursos emocionales para usarlos adecuadamente, especialmente conforme avanzas en la escala jerárquica. E. L. Thorndike fue el primer psicólogo en proponer una teoría sobre la inteligencia social en 1920. Como planteó en su artículo La inteligencia y sus usos, “la falta de inteligencia social puede convertir al mejor de los mecánicos de una fábrica en el peor de los capataces”.

Al fin y al cabo, el ámbito empresarial y laboral no deja de ser una red de conexiones interpersonales, donde la comunicación, la negociación o la influencia son una constante del día a día, hasta el punto de que el éxito profesional depende solo en un 20% del cociente intelectual y en un 80% de la inteligencia emocional, según sostiene Daniel Goleman en su libro Inteligencia Emocional. ¿Cómo vas a destacar si no sabes plantear y defender tus ideas, si no consigues ganarte la confianza de tus clientes, proveedores, inversionistas y colaboradores, o si no puedes gestionar un equipo de trabajo?

Por tanto, si deseas tener éxito empresarial y profesional para alcanzar puestos de liderazgo en tu futuro, necesitas impulsar tu inteligencia social, buscando oportunidades de capacitación que te permitan trabajar estas soft skills desde la universidad o tus primeras etapas en el mercado empresarial con el objetivo de incorporar un valor agregado que te diferencie de la competencia en el mercado.

¿Qué es la inteligencia social?

La primera definición de inteligencia social fue aportada por John Dewey a principios del siglo XX. Concretamente, en su libro Moral Principles of Education, define el concepto como “el poder de observar y comprender situaciones sociales”.

Se trata de aprender a relacionarse de forma efectiva con los demás, para colaborar y conseguir objetivos comunes. ” Es la capacidad de llevarse bien con los demás y conseguir que cooperen entre sí”, sostiene Karl Albrecht, en su libro Inteligencia social: la nueva ciencia del éxito.

La inteligencia social es una de las capacidades que nos han ayudado a la supervivencia, los seres humanos estamos “programados” para “conectarnos”, nuestro diseño nos hace ser sociales, existe una dinámica neuronal que subyace a dichas relaciones.

Tres sencillas formas para saber si tienes inteligencia social son:

Capacidad de empatía: Tienes la capacidad de ponerse en el lugar del otro y entender sus sentimientos y perspectivas. Si eres capaz de entender cómo se siente otra persona y responder de manera apropiada, es probable que tengas una buena inteligencia social.

Habilidades de comunicación: Son la clave para la inteligencia social. Si eres capaz de comunicarte efectivamente con los demás y transmitir tus ideas de manera clara, es probable que tengas una buena inteligencia social.

Habilidades sociales: Incluyen cosas como la capacidad de trabajar en equipo, resolver conflictos y construir relaciones saludables. Si eres bueno en estas áreas, es probable que tengas una buena inteligencia social.

La inteligencia social es muy importante en las relaciones laborales y empresariales. Algunas formas de aplicar la inteligencia social en una empresa familiar son:

La comunicación eficiente y efectiva es clave para cualquier relación y es especialmente importante en una empresa familiar. Es importante que los miembros de la familia se comuniquen de manera efectiva y clara para evitar malentendidos y conflictos. Esto incluye que sean transparentes en sus objetivos personales y empresariales, para que los demás integrantes conozcan lo que piensan, lo que sienten y lo que quieren.

La empatía es la capacidad de ponerse en el lugar del otro y entender sus sentimientos y perspectivas. Es importante que los miembros de la familia sean empáticos entre sí para poder trabajar juntos de manera efectiva y lograr una visión y objetivos en común que tengan tanto en la empresa como cada uno en lo personal.

Los conflictos son inevitables en cualquier relación, pero es importante saber cómo resolverlos de manera efectiva. Los miembros de la familia deben ser capaces de resolver los conflictos de manera justa y equitativa. Desde la fijación de los sueldos de los que trabajan en la empresa que sean acordes con el valor de mercado, la evaluación de desempeño, la política de dividendos, participación en los órganos de gobierno entre otros.

El trabajo en equipo es fundamental para el éxito de cualquier empresa, pero es especialmente importante en una empresa familiar. Los miembros de la familia deben trabajar juntos como un equipo para lograr la misión, la visión y los objetivos estratégicos que se fijaron en su planeación, compartiendo los valores, pero principalmente viviéndoles y tomar las decisiones de acuerdo con ellos para lograr que la empresa crezca de manera ética y conscientes de lo que están haciendo para lograr su propósito.

En conclusión, la inteligencia social es una habilidad fundamental para el éxito de cualquier empresa. Si quieres que tu empresa familiar tenga éxito, es importante que desarrolles esta habilidad y que la apliques en tu día a día y si no la tienes tener la humildad de aceptarlo y trabajar en ello, principalmente por ti, por tu familia y por tú empresa. Gracias a la inteligencia social podemos influir en otras personas si así lo permiten y crear una relación que nos lleva a cooperar y construir mejores empresas familiares con un propósito mayor.

