¿Qué es primero, el huevo o la gallina? La tecnología al servicio de la humanidad

Por Jorge Linares

Nunca nos imaginamos comenzar una columna sobre tecnología con esta antigua pregunta, tan alejada de nuestro mundo y tan afín al reino animal y a la oralidad popular: ¿qué es primero, el huevo o la gallina? Este cuestionamiento nos permite hacer una analogía entre las soluciones tecnológicas, llamémoslas “huevo”, hoy tan bien conocidas por el mundo empresarial que se vio ante la necesidad imperiosa de volcarse a la transformación digital. Por otro lado, tenemos a la “gallina”, que en este caso son las necesidades de los clientes para poder realmente cambiar su cultura, hacerse más innovadores y transformarse efectivamente, agilizando y automatizando procesos.

Lamento dar aquí por terminado este dilema antiquísimo ya que la respuesta es simple: primero siempre es la gallina. Antes que nada, las necesidades del cliente y luego las soluciones a medida. Y este punto no es menor, las soluciones como en la vida misma no son estancas. La clave está en el fuego de la interacción clientes/consultor; no viene de antemano. Es una práctica interactiva, compleja y rica donde la solución es una construcción siempre diferente, surgida de la vivencia y del intercambio.

Pero para eso tenemos que entender al cliente, su cultura, su negocio, qué necesita realmente y luego evaluar cómo la tecnología puede colaborar en su crecimiento y mediante qué herramientas.

Habiendo resuelto este dilema existencial nos hacemos otra pregunta filosófica. ¿Dónde queda lo humano en todo este proceso de transformación digital empresarial? Quienes trabajamos en tecnología escuchamos en reiteradas ocasiones que se ve a la automatización de procesos como una amenaza para la humanidad. Pero nosotros sabemos que es todo lo contrario. Que si bien es necesaria e imprescindible la automatización, nosotros trabajamos día a día para eso, la revolución y el cambio de paradigma generado por la tecnología debe estar al servicio de nuestro crecimiento como personas (mejorando nuestra calidad de vida), como empresas (mejorando nuestro negocio), sociedades (mejorando nuestra convivencia), países (mejorando la transparencia) e incluso como planeta (mejorando sustentablemente nuestro hábitat); solo por citar un ejemplo de este último punto, la buena utilización de Intelligent Forecasting y el manejo estratégico de la data puede generar la reducción de residuos en un 20%, representando un beneficio para la sostenibilidad del mundo y empresas, mientras que en la parte laboral, el uso de herramientas como Chat GPT ha permitido una transformación de uso al gestionar el conocimiento y millones de datos para dar respuesta y facilitar actividades como la investigación, permitiendo correlacionarse para mejorar el trabajo humano y ser usado como una herramienta de optimización, liberando tiempo para que las personas se centren en tareas más complejas o que requieren mayor atención.

Estamos viviendo una revolución y un cambio radical de paradigma, hay un modelo de cambio de tendencias de consumo en todas sus formas, la Inteligencia Artificial, Machine learning, Intelligent Automation, App Modernization & Cloud Native; entre otras soluciones, están a nuestro servicio. Hoy somos “data lovers” estamos enamorados del dato y hay que potenciar ese amor y usarlo para nuestro bienestar.

Entonces cerramos estas reflexiones filosóficas con tres respuestas, primero está el cliente y sus necesidades concretas, luego las soluciones tecnológicas a medida, devenidas de la relación asesor/cliente y por último las mismas deben necesariamente hacernos mejores personas y mejores empresas. Todo un camino por hacer, un gran desafío para transitar. Siempre con lo humano como norte.

Contacto:

Jorge Linares, Chief Revenue Officer de Nubiral

