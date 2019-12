La Mac Pro más cara de Apple ya está a la venta y cuesta unos 52,000 dólares

La nueva Mac Pro de Apple ahora está lista para preordenar, pero si optas por comprar la versión más “full” puede dejarte en la banca rota.

Esto se debe a que la poderosa computadora de escritorio personalizable comienza en la increíble cantidad de 5,999 dólares, pero eso solo es para la versión básica: una Mac Pro maximizada sacará 52,748 dólares de su cuenta bancaria.

Por contexto, solo las ruedas cuestan 400 dólares.

La suma total le compra un procesador Xeon W de 3.5GHz, 1.5TB de RAM, 680X con 8GB de memoria, SSD de 256GB, además de un Pro Display XDR de 4,999 dólares, un soporte de 999, ruedas de 400, nano-textura de 1,000 en vidrio, almacenamiento de 4TB, dos tarjetas gráficas Radeon Pro Vega II Duo con 32GB de RAM, una tarjeta aceleradora PCIe ‘Afterburner’ y un combo Magic Mouse 2 y Magic Trackpad 2.

Es comprensible que los usuarios de Internet no puedan comprender gastar tanto en una computadora. No ayuda que el “rallador de queso” al máximo sea más caro que un Tesla Cybertruck de precio medio o el nuevo Audi S5.

Sin ir más lejos, los 400 dólares de ruedas del nuevo Mac Pro, en México cuestan lo mismo que un juego de 4 llantas Pirelli P-Zero Nero de alta velocidad, a través de Mercadolibre.

Si bien el costo dispositivo es disparatado, las reacciones de Internet, no tienen precio. Les dejamos algunos de los chistes a continuación.

You could buy the Mac Pro or you could save yourself $100 and get a brand NEW Audi S5. The choice is yours. pic.twitter.com/yLZnlE1Koi — Hunter Kendly (@HunterKendly) December 10, 2019

gonna use my mortgage to buy a Mac Pro for $52,599 pic.twitter.com/rOkwqzBa5l — Tom Warren (@tomwarren) December 10, 2019

The New Mac Pro is available NOW! Maxed out Configuration is $52,199! But the best add-on? Get those add-on wheels for an extra $400. THE. WHEELS. ARE. $400! 😂😂😂 pic.twitter.com/vONpjnyT0k — Brian Tong (@briantong) December 10, 2019

Incluso quienes dicen que alcanza para un Testa Cybertruck y aún sobra dinero!

For a maxed out Mac Pro you can easily get a mid priced Cybertruck. Both come with four wheels. pic.twitter.com/6Sn0BSUYen — Markus Müller-Simhofer (@MuellerSimhofer) December 10, 2019

Con información de Design Taxi.

Lee también: Exportaciones manufactureras crecerán 5 veces menos que en 2018