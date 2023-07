La metodología EVE (end to end) de startups exitosas

Por: Oscar Jiménez Rodríguez

Se habla demasiado del éxito de las grandes startups, de sus rondas de inversión, de cómo crecen, así como de sus innovaciones, pero poco de los pilares y el camino para lograrlo.

Las épocas de tener grandes ideas, así como las conexiones o credenciales para acceder a capital fácilmente se han acabado. Esto ha forzado a los ecosistemas a entender cómo crear un negocio real, escalable y que genere sus propios recursos.

En años previos veíamos a fundadores con una gran visión en papel, pero con pocas habilidades “end to end” para conectar todo y lograr realmente convertir esa visión en un negocio viable. Estos pilares están asociados a la experiencia de las personas, sus conocimientos, su habilidad para formar equipos, así como la agilidad de avanzar, cambiar y tomar decisiones importantes.

¿Pero cómo pasamos de tener una gran visión a ejecutar exitosamente?

Todo este recorrido tiene varios pilares importantes, no basta con solo tener resiliencia, ser persistentes, tener pasión o ser ágiles. Es por eso que la nueva metodología EVE (end to end) ha permitido a las empresas saber exactamente cómo progresar exitosamente, los cinco pilares son:

Visión y propósito.

Estrategias horizontales.

Estrategias verticales.

Tácticas.

Operación y ejecución.

Adicionalmente hay diversos factores core que se requieren dependiendo cada empresa, los cuales se conectan con la metodología EVE:

Great team: Personas capaces de hacer que las cosas sucedan, con experiencia y liderazgo.

Cash: es el oxígeno para lograrlo.

EVE Orchestrator: El CEO o director, el maestro de ceremonias.

Storytelling: La mejor manera de comunicar.

La visión es fundamental para realmente entender cuál será el futuro de impacto que soñamos a largo plazo, aunado al propósito que inspira a cada miembro así como al mercado general, pero esto no puede saltar inmediatamente a ejecuciones, debemos pasar por todo el funnel EVE el cual requiere mucha dedicación y habilidad ZIZO (Zoom In & Zoom Out).

Las estrategias horizontales son sumamente necesarias para las startups/empresas, deben entender el funnel completo para crear, conectar y cuestionar hipótesis que permitan saber si tiene sentido como se ha planteado la visión, si se requiere mayor capital, expertise particular, estrategias/tácticas, entre otras. Aquí se tensiona la visión y parametriza con el business model.

Por otro lado las estrategias verticales, conlleva el involucramiento del equipo de management que deberá planear, aportar y ser responsables del resultado, esto debe tener un grado fuerte de entendimiento de la ejecución, las barreras, el nivel del equipo, las fricciones, etc. Dichas estrategias permiten conectar las tácticas en tiempo, forma y en orden.

Las tácticas son métodos particulares para poder ejecutar correctamente, involucra fuertemente a los líderes, se buscan resultados concretos y medibles. Requieren un orden y secuencia que permitan ir desbloqueando o acompañando la siguiente, son los movimientos en el tablero que sumarán al objetivo de la estrategia.

Por último, a veces se piensa que lo más importante es la ejecución, pero sin realmente todo el recorrido EVE esto se vuelve irrelevante, la ejecución es la puesta en marcha de la serie específica de tareas de las tácticas.

Ninguna startup se ha muerto por falta de una gran visión, han fallado por la ejecución de una visión con grietas en toda la cadena estratégica y táctica, lo cual se refleja en malos unit economics o de no tener market fit la mayoría de las veces.

Contacto:

Oscar Jiménez Rodríguez, es Board Advisor de StartUps, fue Cofundador y CEO de Epiq, así como de ThePowerMBA en América Latina, CoHost de Escalables Podcast, Venture Partner de Lotux VC y Cofundador de EverVolve.

