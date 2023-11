¿Las deudas te pueden seguir hasta la tumba?

¿Sabías que las deudas departamentales no son condonadas cuando alguien muere y continúan generando intereses? Aunque no existe una fórmula de lo que pasa con las deudas cuando alguien muere, lo recomendado es acudir a las instituciones para informar la muerte del titular y revisar si las deudas son o no condenadas por la muerte.