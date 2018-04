Las mujeres más poderosas en los deportes internacionales de 2018

Por Christina Settimi y Alana Glass

La lista inaugural de las Mujeres más poderosas en los deportes internacionales incluye disruptoras de los clubes centenarios de futbol “para hombres, directivos liderando organizaciones deportivas multinacionales y atletas que exigen que la brecha salarial de género se cierre de una vez por todas.

El primer puesto pertenece a Fatma Samba Diouf Samoura de Senegal, la primera secretaria general de la FIFA, organismo organizador internacional del futbol, a cargo del deporte más popular del mundo y de la Copa del Mundo. Nombrada en 2016, después de que su predecesora fuera removida en medio de una investigación ética, Samoura, la segunda persona más poderosa en el futbol mundial, detrás del presidente de la FIFA Gianni Infantino, lidera los lados comerciales y operativos de la organización. La FIFA espera que sus ingresos presupuestados para 2015-18, que incluyen derechos de transmisión de televisión, derechos de comercialización y derechos de licencia, superen los 5,600 millones de dólares (mdd).

“Mi nombramiento en 2016 fue una señal muy fuerte de que la FIFA, una organización dominada por hombres, se estaba abriendo a más diversidad”, dijo Samoura cuando se le preguntó cómo su posición estaba cambiando la mentalidad sobre el papel de las mujeres en el deporte y las mujeres en posiciones de liderazgo. “Por alguna buena razón, no ha sido un caso aislado porque ahora tenemos una representación de mujeres mucho más fuerte en todos los niveles de la administración de la FIFA”.

PUBLICIDAD

Dos mujeres más en el futbol completan los tres primeros lugares en nuestra lista. Lydia Nsekera de Burundi se convirtió en la primera mujer elegida para el Comité Ejecutivo de la FIFA en 2013, y desde 2009 es parte del Comité Olímpico Internacional. A través de ambas organizaciones, ella es una voz líder para crear políticas que promuevan y protejan la igualdad de género en el deporte a nivel mundial.

Florence Hardouin de Francia, la tercera en nuestra lista, fue la primera mujer elegida miembro del comité ejecutivo de la UEFA, organismo rector del futbol europeo. Como la única voz francesa en el comité, y como gerente general de la Federación Francesa de Futbol, Hardouin se encuentra entre un selecto grupo de funcionarios que gobierna los 55 países miembros y establece la agenda para el futuro del futbol europeo.

Al igual que en la lista FORBES de Las 100 mujeres más poderosas del mundo, se consideraron cuatro métricas para compilar esta lista: dinero (ganancias personales o ingreso de la compañía a través del deporte), presencia en los medios, esferas de influencia e impacto social en el deporte. La editora colaboradora de Forbes Asia, Joyce Huang, el propietario de Sporting Intelligence, Nick Harris, y los grupos defensores de los deportes femeninos de todo el mundo fueron consultados para tomar la determinación final de la clasificación.

Nuestras 25 candidatas tienen entre 24 y 63 años y proceden de 19 países en seis continentes. Abarcan el mundo deportivo: atletas, como la segunda tenista individual del mundo, Caroline Wozniacki de Dinamarca (No. 8, que ganó 7.5 mdd para figurar entre las atletas femeninas mejor pagadas del mundo el año pasado); directivos de equipos, como la ruso-canadiense Marina Granovskaia del Chelsea F.C. (No. 5, cuyo club vale 1,850 mdd); directivos de federaciones deportivas, como la directora general de las Special Olympics Mary Davis de Irlanda (No. 13, que lidera un equipo internacional de más de 250 profesionales que llega a 4.9 millones de atletas en 172 países); y líderes de la industria, como Angela Dong, gerente general de Nike Greater China (No. 4), que llevó a la Región de Gran China a producir 4,237 mdd en ingresos y mantuvo 11 trimestres consecutivos de crecimiento de dos dígitos).

Dos miembros de los medios deportivos también fueron incluidas, en un guiño a sus esfuerzos por elevar la perspectiva de las mujeres y la cobertura de los deportes femeninos. La periodista deportiva china XinYi Hua (No. 21) desafió las diferencias culturales y ascendió de rango de pasante a directora del departamento de deportes en The Xin Min Evening News.

Barbara Slater, del Reino Unido (No. 6), comenzó en la BBC en 1983, cuando la cobertura televisiva de las mujeres en los deportes era una idea posterior centrada en gran medida en los Juegos Olímpicos, cada cuatro años. Había pasado solo una década desde el fin de la prohibición de la Asociación de Futbol a las mujeres que jugaban futbol en los terrenos de los clubes en Reino Unido, y los equipos femeninos eran poco respetados y estaban poco organizados.

En 2009, Slater se convirtió en la primera directora femenina de deportes de la emisora pública. Hoy, el 30% de la cobertura de la BBC está dedicada a los deportes femeninos. En comparación, en los Estados Unidos, la cobertura en todos los medios de comunicación se sitúa en los dígitos bajos, de acuerdo con el Women’s Media Center.

También están involucradas en todos los aspectos del deporte femenino, como el No. 7 Moya Dodd, que jugó para el equipo nacional de futbol de Australia, fue una de las primeras mujeres en formar parte del Comité Ejecutivo de la FIFA, y ahora preside la organización internacional Common Goal, para desarrollar su deporte en todo el mundo.

Ésta estimada lista representa el pasado, presente y futuro de los deportes; muchas candidatas representan los tres. Nadia Nadim (No. 20) es un ejemplo. Nacida en Afganistán, su padre le enseñó a jugar futbol pero por ley se le prohibió jugar en público. Cuando tenía 10 años, fue ejecutado por los talibanes, y se vio obligada a huir del país con su madre y cuatro hermanas. Eventualmente aterrizaron en un campamento de refugiados en Dinamarca, donde Nadim fue bien recibida y prosperó jugando su deporte. Se convirtió en ciudadana danesa en 2008 y se unió al equipo nacional en 2009, convirtiéndose en la primera danesa naturalizada en ser galardonada con el brazalete de capitana. En septiembre, como parte del equipo danés se negó a jugar un amistoso contra los Países Bajos en protesta por la paga y las condiciones de trabajo.

Nuestras nuevas estrellas incluyen a Lieke Martens de los Países Bajos (No. 22), que fue nombrada Jugadora del Año de la FIFA en octubre; la golfista Sung Hyun Park de Corea del Sur (No. 23), que en 2017 se convirtió en la jugadora LPGA más rápida en alcanzar la marca de 2 mdd y la primera jugadora en casi 40 años en ganar el premio de Novato del Año y Jugador del Año en el mismo año; y la patinadora profesional brasileña Leticia Bufoni (No.25), cuyo compromiso con sus más de tres millones de seguidores en las redes sociales fue tan valioso para Nike que su asociación con la compañía se expandió a las iniciativas de ropa deportiva y wellness.

Nueve deportes están representados en nuestra lista. Con más de 270 millones de personas jugando al futbol en todo el mundo, no es sorprendente que ocupe la mayor parte de nuestra lista: ocho mujeres destacadas juegan o manejan el deporte. El béisbol es una buena muestra con cuatro miembros, o tres más una liga, para ser exactos. Después de nueve años, la Liga de Béisbol Femenina de Japón (No.16) es la única liga femenina de béisbol profesional en el mundo y se está acercando al récord de más larga duración, establecido por la Liga de Béisbol Profesional Femenina All-American, que duró 12 temporadas. pero dejó el juego hace más de 60 años.

Como se espera que la industria de los deportes electrónicos genere 905 mdd en 2018, la jefa de marketing de juegos de Facebook para Europa, Medio Oriente y África, Aoife Brodigan de Irlanda (No. 11), ayudó a lanzar la iniciativa de redes sociales Women In Gaming para inspirar a más mujeres a seguir carreras en una industria dominada por hombres. Sasha “Scarlett” Hostyn de Canadá (No. 24) ya está dejando su huella. Ella es la jugadora femenina mejor pagada y la primera mujer en ganar una competencia importante de StarCraft II.

Forbes también clasificó a las mujeres más poderosas en los deportes de EE. UU., esa lista destaca a 30 candidatas con edades comprendidas entre 36 y 74 años y abarcan nueve deportes. Las mujeres en el baloncesto conforman un tercio de la lista, reforzada por la importancia del negocio del juego universitario (NCAA). La exsecretaria de Estado de los EE. UU., Condoleezza Rice, se clasifica en el puesto número 7 después de su nombramiento en la Comisión de Baloncesto Universitario, que se formó para investigar la corrupción en el juego y explorar oportunidades financieras para estudiantes atletas.

Estas son las 10 mujeres más poderosas de los deportes en 2018: