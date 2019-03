Las startups mexicanas que competirán por financiamiento y apoyos en el SXSW de Austin

Un total de 20 startups mexicanas concursarán en el International Pitch Competition (IPC) contra empresas provenientes de Grecia, Noruega, India, Brasil, Chile, China, Francia, Israel, Italia, Rumania y Suiza durante el festival South by Southwest (SXSW) del 7 al 10 de marzo en la ciudad de Austin, Texas.

Las startups ganadoras tendrán acceso a un programa anual de la aceleradora International Accelerator (IA) en Austin, y a una inversión de 50 mil dólares, financiamiento, apoyo en la recaudación de hasta 500 mil dólares en fondos, así como acompañamiento y vinculación internacional.

En este festival estarán presentes líderes globales para exponer perspectivas y estimaciones en cuanto a inteligencia artificial en los negocios, la construcción de ciudades inteligentes, la rentabilidad de la diversidad, multiculturalidad y la inclusión en los medios y como América Latina resurgirá como el “hotspot” para inversionistas de Silicon Valley y China, mediante paneles, conferencias, exposiciones, degustaciones, conciertos y muestras de cine.

TAMBIÉN LEE: Negocian inversiones para Jalisco por 222 mdd en gira por Silicon Valley

PUBLICIDAD

Además, plataforma de emprendimiento del Tec de Monterrey, INCmty, impulsó el evento Meetup Mexico: The Best Startups and Cuisine durante el festival para que los emprendedores se conecten con inversionistas, organizaciones y público interesado en apoyar y generar sinergias de negocios.

También se presentarán agrupaciones mexicanas como L3on, Sebastián Romero, Fer Casillas, Edna and The Musicians, Akil Amar, El David Aguilar, Tony True and The Tijuana Tres, Comisario Pantera, Agrupación Cariño y Pehuenche y habrá exposiciones de arte huichol, del “Mix-Tlán” y piezas del desfile del Día de Muertos en la Ciudad de México, por parte del taller artístico El Volado.

Anteriormente se había anunciado a 10 startups mexicanas seleccionadas para competir en el IPC durante Casa México en SXSW. Sin embargo, INCmty y la aceleradora texana de empresas, Tech Ranch, seleccionaron a otras 10 startups mexicanas de alto impacto social en etapa de crecimiento, con potencial de escalar globalmente y expandirse a Estados Unidos, entre ellas: Apolo Health, CBM Chemical, Collective Academy, Eosis Consulting Inc, Green Hug, Integratec, Ketotrace, Monitor, THEA y Winko.

Este es el cuarto año en el que el Tecnológico de Monterrey y su plataforma de emprendimiento INCmty participan como organizadores de Casa México en SXSW, una iniciativa para colocar al país en una vitrina de emprendimiento a nivel mundial y detonar el networking de alto impacto entre emprendedores, incubadoras, aceleradoras, inversionistas y fondos extranjeros.