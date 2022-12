Las tendencias que se muestran en la FIL de Guadalajara

Uno tiende a pensar que el universo cultural y el terreno de los negocios tienen pocos puntos de contacto y, tengo noticias: quien piense eso está en un grave error. Unir puntos que parecen inconexos nos revelan nichos de oportunidad que están ahí para ser explorados. Sólo de imaginar las posibilidades que se abren con más de seiscientso escritores de cuarenta y cinco países, más de tres mil actividades, doce mil profesionales de la industria editorial, mil quinientas editoriales de treinta y cuatro países, casi medio millón títulos de libros en cuarenta y tres mil metros cuadrados para conocer y disfrutar durante nueve días, da dimensiones de la envergadura de la oportunidad.

La Feria Internacional del Libro de Guadalajara es el evento editorial y literario más esperado del año en el mundo en español, organizada por la Universidad de Guadalajara contará con los más relevante de la feria mexicana que tiene este año como Invitado de Honor a Sharjah y la cultura árabe, mientras que el Premio FIL en Lenguas Romances es para el rumano Mircea Cãrtãrescu. La diversidad no tiene razones para ser división, más bien habrá que aprovechar los puntos de encuentro.

Si el siglo XXI nos ha mostrado que la gran diversidad en todos los ámbitos es la tendencia, en Guadalajara podemos constatar la llegada de nuevos autores, convivencia armónica de diversas generaciones —conviven los autores noveles con las vacas sagradas, los viejos y los jóvenes—, la incursión de muchas mujeres exitosas, la exploración de géneros literarios, la potencia de diversidad de temas y estilos. En fin, es de entusiasmar ver tantas diferencias conviviendo no sólo en forma tolerante, sino armónica y creativa en un mismo espacio.

Hay una fuerza palpable de los mundos más personales para contar lo global, reconocimiento internacional de los escritores que parecen una comunidad local, muy pequeñita porque dicen que a la gente ya no le gusta leer. Quisiera que a todos los que dicen eso en forma tan abierta, se les diera la curiosidad de darse una vuelta a la FIL para constatar lo equivocados que están. La Feria Internacional del Libro de Guadalajara ha sido una plataforma donde se ha lanzado y potenciado no sólo al mundo de la literatura sino la oportunidad de observar aquello que le interesa a la gente, que le motiva, que le emociona y eso vale la pena de verse con un ojo fresco.

Varios de los programas que se llevan a cabo revelan una serie de nichos de mercado que están ahí esperando a que alguien se fije en ellos. Del llamado Secretos de la FIL y Ochenteros, que ha arrojado luz sobre nuevos nombres, a de Latinoamérica Viva con actividades de autores reconocidos y emergentes. La intención primordial del proyecto es el de acercar nuevos lectores a la literatura contemporánea y promover el trabajo de los autores de la región en el mercado editorial mundial, no obstante, para una persona que quiere mirar fuera de la caja, hay mucho más que ver.

Se trata de un festival en el que podemos observar las tendencias de la Humanidad que se revela sin pudor porque no se siente juzgada. Negocio es y oportunidades para hacer nuevos, hay. Los números no fallan. La industria editorial en español es la cuarta del mundo, después de la actividad que generan las letras en inglés, o, para sorpresa de muchos, la que se concibe del chino mandarín —son muchos lectores— o el alemán.

Con España a la cabeza al representar más de la mitad de esta industria, el negocio tiene inmensas oportunidades de crecimiento dada la comunidad lectora para la lengua castellana. Claro, hay que trabajar y hacerla crecer mucho más en América Latina en donde nos parece muy simpático confesar que no leemos. Se trata de anticiparse, España, el país, que será el Invitado de Honor en la FIL 2024, está presente este año con cerca de 130 editoriales e instituciones en su apartado profesional. Así es el potencial que ven y que nosotros podemos explotar.

La Federación de Gremios de Editores de España reunirá a cincuenta y un empresas e instituciones que estarán presentes. A ellas se sumarán otros ochenta y cuatro sellos editoriales en stands propios o de otras instituciones, entre las que se encuentran el Gobierno de Catalunya, el Gremio de Editores de Euskadi y Xunta de Galicia, así como de distribuidores iberoamericanos. Si cruzan el Atlántico para participar, es que las posibilidades de negocio son muy buenas.

Está claro, Iberoamérica es el área principal de las exportaciones españolas. En 2021, el sector del libro exportó bienes y servicios, fundamentalmente libros, por valor de 180,66 millones de euros. Más claros todavía, por países, México se mantiene como primer destino de las exportaciones españolas con casi sesenta y tres millones de euros, si bien se registró una caída de, aproximadamente, trece millones con respecto a 2020. Se busca repuntar. Le sigue, en el continente, Argentina, con casi treinta y un millones de euros —menos del cincuenta por ciento de lo que representa el mercado mexicano y eso que los argentinos leen más—, aunque su nivel va subiendo algo más de cinco millones más que en 2020, y Chile, con casi dieciséis millones de euros.

La industria editorial española mueve al año más de cuatro mil millones de euros y da empleo, directo e indirecto, a más de treinta mil personas. Las ochocientas empresas editoriales que representan cerca del el noventa y siete de la facturación del sector y a lo largo de 2021 editaron cerca de doscientos millones de ejemplares y más de alrededor de ochenta mil títulos en formatos papel y digital. El negocio es bueno.

No obstante, lo más lindo de observar más allá de los límites y ampliar la mirada es ver como la Humanidad se interesa y logra convivir a partir de sus gustos y preferencias. Las oportunidades están ahí entusiasmando al consumidor que está ávido de recibir ese tipo de propuestas. El que no me crea, venga a darse una vuelta por acá y comprobará que la palabra sigue teniendo valor. Así se ven con claridad las tendencias que nos muestra un espacio como la FIL de Guadalajara.

