Lista Forbes de las 50 mejores empresas del universo Fintech

EDITADO POR JEFF KAUFLIN Y JANET NOVACK

Nuestra novena lista anual Fintech 50 presenta empresas que continúan innovando, creciendo y adaptándose incluso cuando la industria sufre despidos, valoraciones más bajas y un colapso en el apoyo al capital de riesgo. La financiación para nuevas empresas de tecnología financiera en todo el mundo cayó de un récord de 141 mil millones de dólares en 2021 a 75 mil millones de dólares en 2022 y 39 mil millones de dólares en 2023, según CB Insights.

Sin embargo, la competencia por la lista de este año seguía siendo fuerte. Nuestro equipo evaluó cientos de empresas de tecnología financiera, analizando todo, desde la novedad del producto hasta el crecimiento de los clientes y los ingresos y la diversidad del equipo de liderazgo. Entrevistamos tanto a directores ejecutivos como a expertos de la industria. Para ser consideradas, las nuevas empresas deben tener su sede o operaciones sustanciales en los EE. UU. y no pueden ser parte de una empresa pública.

Tres categorías que atienden principalmente a otros negocios (Pagos, Wall Street y Enterprise y Business to Business Banking) obtuvieron los mejores resultados, representando 27 de nuestras 50 selecciones y siete de los 13 galardonados por primera vez. Esto no es tan sorprendente en un momento en el que ya no hay fondos de capital de riesgo ilimitados para derrochar en grandes campañas de marketing para el consumidor. La categoría de Bienes Raíces, muy afectada por las tasas de interés, tenía sólo dos empresas en la lista. Blockchain y Crypto, recuperándose de grandes escándalos y quiebras, sólo tenían tres, y eran startups dedicadas a construir una infraestructura más sólida y segura para el futuro.

Reportes extra por Nina Bambysheva, Steven Ehrlich, Jeff Kauflin, Emily Mason, Javier Paz, María Gracia Santillana Linares, Rina Torchinsky y Hank Tucker.

LISTA FORBES DE LAS 50 MEJORES FINTECHS A TENER EN CUENTA

Este artículo fue publicado originalmente por Forbes US.

