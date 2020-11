Las celebridades muertas mejor pagadas del mundo

“Sam-I-Am” ahora tiene mucho más verde para combinar con huevos y jamón. El clásico de Theodor Seuss Geisel (más conocido como Dr. Seuss) casi duplicó sus ingresos en 2020, ganando alrededor de 33 millones de dólares en un año que parece haber sido gobernado por Grinch. El mayor pago es gracias a una nueva estrategia del equipo de Dr. Seuss Enterprises, que transformó los más de 60 libros del querido autor infantil en un universo multimedia. Piense en los “Vengadores” de Marvel, pero sin los personajes cruzados.

El primero en ir a las plataformas de transmisión fue “Green Eggs and Ham” de Netflix, que transformó el libro de 50 palabras en una serie animada que costó 65 millones de dólares y fue interpretada por Michael Douglas, Keegan-Michael Key y Diane Keaton. , entre otros. Además de una segunda entrega de “Ham”, también hay un contrato de tres películas con Warner Bros. que se centrará en los personajes Thing One y Thing Two, el gato de “El gato en el sombrero” y el mundo de “¡Oh, los lugares a los que irás!”.

“Crecimos”, dice Susan Brandt, ex ejecutiva de videos domésticos de Twentieth Century Fox que ha liderado el resurgimiento de Seuss desde 2012. El momento finalmente es el correcto. Los estudios de cine y los gigantes de la transmisión de grandes cantidades de dinero como Netflix, Apple, Disney y Amazon están involucrados en una carrera de entretenimiento por contenido original que los hizo gastar más de 120,000 millones de dólares el año pasado. Una gran parte de esa cantidad se destinará a artistas de renombre y marcas reconocidas, muchos de los cuales ya han fallecido, pero que todavía están vivos en el mundo del espectáculo.

Varios otros nombres en la lista anual de Forbes de las celebridades muertas mejor pagadas también recibieron grandes pagos en streaming este año. Peanuts firmó un importante acuerdo con Apple TV +, colocando al creador Charles Schulz en tercer lugar con 32.5 millones de dólares. Netflix gastó mucho dinero en una serie de animación con Elvis Presley (No. 5) y otra película biográfica de Marilyn Monroe (No. 13).

Desafortunadamente, también hay jóvenes recién llegados a la lista. El rapero Juice WRLD, séptimo lugar, de 21 años, ha ganado 15 millones de dólares desde la lista del año pasado, y la estrella de la NBA Kobe Bryant, quien murió en un accidente de helicóptero en enero, ocupa el sexto lugar, con ganancias de 20 millones.

Aquí están las 13 celebridades muertas mejor pagadas:

13 | Marilyn Monroe

8 millones

Muerte: Agosto 4, 1962 (36)

Causa: Sobredosis

La diosa rubia de la última película será adorada para siempre; su imagen y nombre son utilizados por casi 100 marcas en todo el mundo, incluidas Dolce & Gabbana, Zales e incluso Lego Group.

12 | George Harrison

8.5 millones

Died: Noviembre 29, 2001 (58)

Causa: Cáncer

The Quiet Beatle se embolsó un cheque de siete cifras del espectáculo Love del Cirque du Soleil de la banda, incluso con el Strip de Las Vegas cerrado durante la mayor parte del año.

11 | Freddie Mercury

9 millones

Muerte: Noviembre 24, 1991 (45)

Causa: Sida

Después de que la galardonada película de 2018 Bohemian Rhapsody volviera a poner a Freddie Mercury en el centro de atención, el espectáculo tenía que continuar. La herencia de Mercury no solo obtuvo una pequeña parte de la taquilla de casi mil millones de dólares de la película, sino que también provocó un aumento en las ventas de música y mercadería de Queen.

10 | Prince

10 millones

Muerte: Abril 21, 2016 (57)

Causa: Sobredosis

Si bien su Paisley Park nunca alcanzó la popularidad del nivel de Graceland, el Sumo Sacerdote del Pop todavía puede mover la música. Este año, The Purple One movió cerca de 700,000 álbumes equivalentes solo en los Estados Unidos.

9 | John Lennon

13 millones

Muerte: Diciembre 8, 1980 (40)

Causa: Homicidio

Cuarenta años después del asesinato de John Lennon, la música de los Beatles aún genera muchos dólares en Penny Lane. Y gracias a un crédito de coautoría en las canciones más populares de los Fab Four, el difunto Lennon también gana cuando se usa una melodía en la televisión o en las películas.

8 | Bob Marley

14 millones

Muerte: Mayo 11, 1981 (36)

Causa: Cáncer

Bob Marley también vio cómo sus transmisiones de música se dispararon este año: la leyenda del reggae acumuló más de mil millones de giros en todo el mundo. House of Marley, su línea de altavoces, tocadiscos y auriculares, y las ventas de camisetas y encendedores adornados con su imagen también agregaron más de 3 millones de dólares a sus arcas.

7 | Juice WRLD

15 millones

Muerte: Diciembre 8, 2019 (21)

Causa: Sobredosis

El rapero Jarad Higgins, conocido en el mundo del espectáculo como “Juice WRLD”, vio cómo sus transmisiones de música aumentaron después de su muerte en diciembre pasado, solo nueve meses después del lanzamiento de su segundo álbum, Death Race for Love. Su tercer álbum, Legends Never Die, publicado póstumamente, encabezó las listas de Billboard.

6 | Kobe Bryant

20 millones

Muerte: Enero 26, 2020 (41)

Causa: Accidente de helicóptero

Después de que la leyenda de los Lakers muriera en un accidente de helicóptero en enero, Nike vendió su mercancía de Kobe Bryant. Los fanáticos también hicieron un contraataque por su autobiografía, que vendió más de 300,000 copias este año.

5 | Elvis Presley

23 millones

Muerte: Agosto 16, 1977 (42)

Causa: Ataque cardiáco

El coronavirus golpeó el imperio de Elvis. Graceland, su hogar convertido en museo, generalmente representa más de US$10 millones de las ganancias de Presley, pero estuvo cerrado durante dos meses este año y ahora está operando a capacidad reducida.

4 | Arnold Palmer

25 millones

Muerte: Septiembre 25, 2016 (87)

Causa: Cardiopatía

La temporada de golf puede haber sido acortada por Covid-19, pero Arnie’s Army todavía la está bebiendo. El trato del Rey con Arizona Beverages por su bebida de té helado con limonada del mismo nombre genera millones, respaldados por un contrato con MasterCard y cientos de minoristas que venden productos de la marca Arnold Palmer en toda Asia.

3 | Charles M. Schulz

32.5 millones

Muerte: Febrero 12, 2000 (77)

Causa: Cáncer

Charlie Brown, Snoopy y la pandilla apenas valen la pena. En el año fiscal que terminó el 30 de junio de 2020, el patrimonio de Schulz generó más de $ 110 millones en ingresos. Parte de eso proviene de Apple TV +, que emitió una nueva serie, Snoopy in Space, y clásicos como A Charlie Brown Christmas.

2 | Dr. Seuss

33 millones

Muerte: Septiembre 24, 1991 (87)

Causa: Cáncer

Gracias a una serie de acuerdos cinematográficos y televisivos de siete cifras, Seussville es un barrio mucho más rico. Pero los libros siguen siendo uno de los mayores ingresos del Dr. Seuss: vendió casi 6 millones en Estados Unidos este año.

1 | Michael Jackson

48 millones

Muerte: Junio 25, 2009 (50)

Causa: Sobredosis / Homicidio

El lanzamiento en 2019 del documental condenatorio Leaving Neverland no le costó la corona al Rey del Pop. El catálogo de Mijac Music de Jackson, que incluye temas de Elvis y Aretha Franklin, y un acuerdo a largo plazo con Sony, representa más del 70% de sus ganancias.

METODOLOGÍA:

Nuestra lista anual de las celebridades fallecidas con mayores ingresos mide los ingresos antes de impuestos desde el 1 de octubre de 2019 hasta el 1 de octubre de 2020. Compilamos nuestras cifras con la ayuda de datos de MRC Data, IMDbPro, NPD BookScan y entrevistas con expertos de la industria. No se descuentan los honorarios de agentes, gerentes y abogados.