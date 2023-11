Mexican Power: ‘la música es para todo el mundo’, define Silvana Estrada

La música establece una conexión con el mundo. Y la compositora y cantautora mexicana Silvana Estrada defiende este principio a través de su obra, pues sabe que la música tiene el poder de salvarnos.

“La música es para todo el mundo; existe para unirnos, mejorar y salvar nuestras vidas. Y, ante todo, tiene que ser un placer”, dice, en entrevista, Silvana Estrada.

La cantautora nació el 15 de abril de 1997, en Coatepec, Veracruz. Ahí creció entre los sonidos del son jarocho, el fandango y otros sones, que le mostraron la forma de hacer comunidad.

Silvana se define a sí misma como una persona honesta y congruente en su vida profesional y artística. Su familia, la cual se ha dedicado a la construcción de instrumentos de cuerda, le ha enseñado que “la música es un vehículo hacia el bienestar, la comunidad”, dice la artista mexicana al momento de hablar del folklore presente en sus canciones.

En 2022, Estrada ganó en los Latin Grammys en la categoría de “Mejor Artista Nueva” y fue nominada a “Mejor Álbum Cantautor”; mientras que en los Grammys 2023 se encuentra nominada por “Mejor Canción Cantautor” por el tema “Si me matan”, en donde defiende la vida de las mujeres en México frente a la violencia feminicida. “Para mí, ese premio [a Mejor Artista Nueva] a nivel de mi carrera, como yo lo entiendo, es justamente un reconocimiento, no sólo para mí, sino para todo este colectivo de mujeres. En México, tenemos ahora toda una generación de artistas, cantantes, cantautoras, arreglistas, ingenieras… O sea, esto ya no es lo que por mucho tiempo se premió: la mujer que canta y que pertenece a un estereotipo de súper estrella. Ahora se ha expandido y hay toda una apertura hacia las mujeres dentro de la industria de la música a todo los niveles.

La artista sabe que la música mexicana vive un buen momento en el plano internacional y reconoce la riqueza de este instante.

“El hecho de que los sonidos mexicanos se estén abriendo de esta manera al mundo también representa un enriquecimiento muy bonito para las y los artistas que están de este lado, porque, obiviamente, es increíble que te descubran en Japón, pero también es increíble descubrir que existe Japón y que te escucha, y que puedes ir allá y, una vez estando en ese lugar, puedes conocer gente… y crear cosas distintas”, dice Silvana.

La cantante ha colaborado con músicos como Natalia Lafourcade, Guitarricadelafuente, Mon Laferte, David Aguilar y Caloncho.

“Yo disfruto mucho de pertenecer al colectivo de artistas mexicanos, porque creo que es muy solidario […] muy pendiente del otro o de la otra. Yo me sentí muy apapachada por gente de la canción”, dice.

Silvana Estada sabe que México es un país tan generoso como sus creadores, quienes establecen una conexión muy intensa con su público.

“La relación que tenemos con la muerte creo que también nos hace pensar en la música desde una profundidad distinta a otros países”.