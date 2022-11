Lo Insignificante vuelve lo más significante

Pasé una gran parte de mi niñez en buques de vela y aprecio mucho la belleza y el poder de la naturaleza; el mar -con suavidad y violencia- cambia las estructuras hechas por los seres humanos y nos hace notar en vivo y en directo la importancia de pequeñas y silenciosas acciones.

El mar representa una paz que tal vez no se encuentre en el entorno de ciudad, de vida diaria, de vida profesional porque el mar representa algo siempre presente, real y meramente transformacional. Significa lo insignificante.

En los negocios, lo pequeño o “insignificante” también tiene el potencial para transformar estructuras físicas o simbólicas. Por ejemplo, el pequeño competidor de nicho puede implicar una amenaza grande en términos de participación de mercado debido a su agilidad, innovación innata y su encanto como jugador de nicho. Muchas veces las empresas grandes adquieren a sus pequeños competidores como una manera de innovar y renovar sus empresas “tradicionales”.

Pero ¿puede lo pequeño generar grandes cambios dentro de una organización?

Charles Duhigg, periodista del New York Times y autor de The Power of Habit: Why We Do What We Do in Life and Business, habla de los hábitos claves (“keystone habits” en inglés) y explica que entendiendo qué es el hábito y cómo se forma, se pueden hacer grandes cambios en nuestras vidas y en nuestras organizaciones a través de manejar pequeños ajustes o enfoques con objetivos dentro de nuestro control.

Síguenos en Google Noticias para mantenerte siempre informado

Como ejemplo, Duhigg habla de la empresa estadounidense Alcoa y cuenta cómo Paul O’Neill, durante su periodo como CEO, se enfocaba en cambiar los hábitos relacionados con la seguridad industrial. Lo que O’Neill logró no sólo era un espectacular récord de pocos accidentes, sino también más compromiso dentro y fuera de la empresa, más “engagement”, menos errores costosos y los mejores resultados financieros vistos desde la constitución de esa empresa.

Patagonia ha sido valiente en su compromiso con el medio ambiente y en la construcción de un mundo mejor. Ha hecho eso en cada prenda con cada transacción entre consumidor y empresa (y planeta).

¿Sabias que nuestras acciones como seres humanos son más emocionales que racionales y tienen que ver con los hábitos que hemos aprendido o adquirido? Y es por esto vale enfocarnos en algo sencillo, simple y pequeño porque existe la posibilidad de perturbar, desplazar, desarrollar sinergias o innovaciones alrededor de objetivos más grandes y fundamentales para la organización, familia, comunidad o persona.

De igual manera, los actores “introvertidos” también tienen el potencial de causar grandes impactos y convertirse en titanes de la industria, de la ciencia y de la política, como son: Larry Page (Google), Warren Buffett (Berkshire Hathaway Inc.), Steven Spielberg (cine), Steve Wozniak (Apple), Albert Einstein y Mahatma Ghandi, conocidos como personas “introvertidas”.

Las pequeñas acciones promovidas por gente con visión alrededor de un hábito clave sirven no sólo para liderar el cambio dentro de una organización, sino también para estar más sensibles y preparados para cambios que vienen del exterior -efectos de mercados internacionales o de los entornos (social, político, natural etc.). Lo insignificante puede volver lo más significante en el largo plazo.

Suscríbete a Forbes México

Contacto:

Correo: [email protected]

Twitter: @ClarkEsther

Blog: Hipona Consulting

Las opiniones expresadas son sólo responsabilidad de sus autores y son completamente independientes de la postura y la línea editorial de Forbes México.