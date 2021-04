Logística de última milla eficiente, un reto para el eCommerce

El acelerado crecimiento del e-commerce, impulsado por la pandemia, se enfrenta a la logística de última milla, relacionada a los tiempos de entrega de los productos.

La conversación ‘Logística de última milla, clave para una estrategia de e-commerce exitosa’ del en el Foro Forbes Conecta Ecommerce y Fintech abordó estos retos, tendencias y necesidades del mercado mexicano.

“La cantidad y crecimiento del e-commerce en la Ciudad de México fue explosivo, lo que implica necesidades en volúmenes diferentes (…) observamos que empresas sencillas de delivery diario tenían un crecimiento en clientes que les imposibilitaba seguir si no implementaban tecnología” aseguró Álvaro Echeverría, CEO de Simpliroute.

Ante esta situación, las empresas tuvieron que adaptarse rápidamente para poder cumplir con la demanda a través de la profesionalización y las nuevas tecnologías.

“La exigencia del consumidor no disminuye, no importa la situación (…) no importa donde estén, lo quieren ya”, señala Alexis Patjane, fundador de 99 minutos que también explicó los retos a los que enfrentaron.

“El problema era conseguir a gente que nos ayudara a operar, al mismo tiempo mejorar sistemas de ruteo, calidad, servicio en cuestión de semanas… hubo semanas en las que estabamos contratando hasta a 700 personas”, señaló.

Las tendencias que han cobrado fuerza en la última milla son los hubs y micro-hubs urbanos, centros de consolidación, centros logísticos colaborativos, red de puntos inteligentes y entregas en transporte público, explica Angélica Barría Díaz, directora de la Asociación de Profesionales en Logística A.G

“No hay que correr para ser el primero, hay que innovar para poder subsistir”, aconseja Barría Díaz, también directora del Foro Iberoamericano de Logística.

En cuanto a las necesidades que se deben cubrir actualmente en la última milla, Daniel Meléndez, Country Manager de México de Picap refiere que el consumidor demanda visibilidad y seguimiento puntual de cómo va su paquete.

“México es punta de lanza en innovación en Latinoamérica y eso nos pone e una situación compleja, el desafío más grande es satisfacer de la demanda de manera sostenible” señaló Meléndez.

Sin embargo, muchas empresas se resisten a la innovación y desconocen la logística de la última milla, consideran que todo regresará al contexto antes de la pandemia, no obstante los ponentes aseguran que las circunstancias han cambiado definitivamente.

Es un hecho que cada vez nos parecemos a países más digitalizados como EU y China (…) la tecnología que pensamos llegará a México son los lockers inteligentes, intentos de entregas con drones, con robots, toda la industria se está moviendo en innovación” detalló Alexis Patjane.

