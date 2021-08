Sin que haya un motivo, el presidente Andrés Manuel López Obrador no tendrá actividades oficiales por los estados del país este fin de semana.

De acuerdo con la agenda difundida por la Coordinación de Giras Presidenciales, el mandatario federal no tendrá ningún viaje el sábado 21 de agosto ni el domingo 22 de agosto.

Se trata de la primera vez, en lo que va del sexenio, que el mandatario federal decide no recorrer el país sin tener una razón en especifico.

Desde que inició su mandato, el primer mandatario de México afirmó que sus jornadas de trabajo serían de 16 horas diarias y todos los días de la semana.

Esto, ya que, justificó, de trabajar 8 horas diarias y cinco días a la semana serían insuficientes para concretar la Cuarta Transformación.

Cabe señalar, que el jefe del Ejecutivo federal sólo ha suspendido sus giras al interior del país y sus conferencias matutinas durante los días santos, navidad y año nuevo o cuando emitirá un mensaje a la nación con motivo de sus informes al pueblo.

De acuerdo con fuentes consultadas por Forbes México al interior de la Presidencia de la República refieren que el tabasqueño decidió descansar este fin de semana luego de poco más de un mes de giras “extenuantes”.

Por ejemplo, hace un más de un mes, el presidente de la República comenzó un nuevo programa dentro de sus giras en las que una vez por semana, generalmente los lunes, realizaría una conferencia de prensa desde el interior de la República.

La primera gira de este tipo fue la de la semana del 9 al 12 de julio donde el mandatario federal visitó Quintana Roo, Yucatán, Campeche, Chiapas, Tabasco.

El lunes 12 de julio donde encabezó la reunión de seguridad de su gabinete y rueda de prensa desde Villahermosa, Tabasco.

El siguiente fin de semana, que comprendió del 16 de julio al 19 de julio, el jefe del Ejecutivo federal visitó diversos municipios de Guerrero donde evaluó avances de obras, conmemoró el aniversario luctuoso de Benito Juárez y los programas del bienestar.

También, se reunió con Evelyn Salgado, quien es la gobernadora electa de Guerrero.

La conferencia de prensa matutina se llevó a cabo el lunes 19 de julio desde Acapulco.

Una de las más complicadas por su itinerario fue la programada del 30 de julio al 2 de agosto, en plena consulta popular, donde López Obrador tuvo reunión de gabinete de seguridad y conferencia de prensa en Culiacán, Sinaloa y después visitó Tamazula, en Durango.

Durante el sábado y domingo, el mandatario federal visitó municipios de Sinaloa y Nayarit para evaluar avances de obras e inaugurar cuarteles de la Guardia Nacional para después viajar a Puerto Vallarta, Jalisco, para encabezar su conferencia matutina el 2 de agosto.

La siguiente semana del 6 al 8 de agosto, el tabasqueño tuvo actividades desde San José del Cabo en Baja California Sur, Colima y Chihuahua.

El fin de semana pasado, el mandatario federal sólo visitó Jalisco, para negociar la puesta en marcha de la presa “El Zapotillo” y Torreón, Coahuila, para evaluar el programa “Agua saludable para la Laguna”.

El lunes, durante su conferencia de prensa en Palacio Nacional, López Obrador hizo alusión a una fotografía que le fue tomada en Torreón donde se le ve con semblante cansando.

Al respecto, el mandatario federal afirmó que “está chocheando” por lo que es ocioso pensar que buscaría la reelección.

“Ah, también, si la gente dice que yo me quede, entonces malévolamente estoy pensando en la reelección, que entonces voy a salir fortalecido y me voy a reelegir. ¿Qué no vieron una foto que publicó ayer López-Dóriga donde ya estoy así, ‘chocheando’?, ¿cómo voy a estar pensando en la reelección? Primero mis principios, mis ideales, no soy como ellos. El conservadurismo es autoritario, fascistoides, en todos lados”, declaró López Obrador.

