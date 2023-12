Los 100 mexicanos + creativos en el mundo: ‘Escribir me mantiene viva’: Elena Poniatowska

La princesa Héléne Elizabeth Louise Amelie Paula Dolores Poniatowska Amor nació en París, Francia, el 19 de mayo de 1932. 'Me inicié en el periodismo cuando yo tenía 20 años y desde entonces no he dejado de hacer entrevistas y de publicar libros', dice.