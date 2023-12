Los 100 mexicanos + creativos en el mundo: ‘Tienes que nutrir tus emociones para actuar’, afirma Mariana Treviño

Nunca se sabe cómo las diferentes historias y personajes que se construyen en la industria creativa van a impactar a los espectadores, dice la actriz Mariana Treviño, algo que, personalmente, le resulta sumamente conmovedor.

Treviño Comenzó su formación en danza contemporánea en la Escuela Superior de Música y Danza de Monterrey, donde también incursionó en otras artes. Posteriormente, se trasladó a Estados Unidos para estudiar canto y, más tarde, se dedicó a la actuación en Nueva York, donde su formación previa le ayudó en sus primeros años de estudio.

“Estuve haciendo obras, experimentando y absorbiendo la ciudad de Nueva York. En esa época, me quise quedar más tiempo, porque deseaba que se me impregnara lo que se me tenía que impregnar, porque luego no sabes de dónde te llega la inspiración. Entonces, pienso que es importante que, desde que eres joven, puedas darte la libertad de no encasillarte tanto”.

Más tarde, regresó a la Ciudad de México para estudiar Literatura en la UNAM, época que considera “muy feliz y nutritiva” para su desarrollo artístico.

“Fui nutriendo mi espíritu, y eso, como actriz, después lo valoras mucho, porque es necesario que tengas de dónde y con qué trabajar; tienes que nutrir tus emociones, tu discernimiento; saber qué te conmueve y qué no”, comenta.

Mariana cuenta que lo que más le gusta de su profesión es la reflexión sobre los seres humanos, lo que son, incluyendo los lugares que transitan, espacios y tiempos que habitan, cómo son sus costumbres y en qué momento de la consciencia está el colectivo y toda vida interna.

“Hay tantos estímulos… Es todo un recorrido. Entonces, resulta muy conmovedor eso, porque ahí está todo el centro de una historia que se cuenta, todo personaje que se crea, que se va labrando y tratando de descubrir, porque los personajes también son como con uno mismo: los tienes que ir descubriendo, te dan el guion y puedes tener una idea”.

La actriz originaria de Monterrey ha participado en diversas obras de teatro, en películas y en televisión, pero, para ella, el “pivote” de su carrera fue su personaje de Lupita en la obra musical Mentiras, por la vitalidad y fuerza que tuvo en esa época de los 30 y que, además, le abrió la puerta a más proyectos. En 2022 actuó, junto con Tom Hanks, en la película Un vecino gruñón. También participó en la serie Club de Cuervos, 100 días para enamorarnos y La casa de las flores, entre otras tantas series y películas.

En cuanto a la creatividad en México, ella destaca la capacidad de los mexicanos para transformar y hacer suyo todo lo que les rodea, lo que considera una gran cualidad del creativo porque todo es un diálogo con lo que ya existe.

El consejo de Mariana para los jóvenes es que se enfoquen en el trabajo y se entreguen, en lugar de buscar reconocimiento y recompensa inmediata. “Uno tiene que hacer derecho de piso”.

