Los bots también pueden ‘ver’ publicidad y este es el plan de Netflix para tenerlos lejos

A partir del 1 de noviembre, Netflix estrenará su plan básico con anuncios en México y Canadá, que paulatinamente irá introduciendo en otros mercados. Pero el adelanto llegó acompañado de otros anuncios orientados a robustecer su nueva vertical de publicidad en la plataforma, un viraje que la compañía dio después de haber perdido suscriptores en medio de la férrea “guerra del streaming”.

Por ejemplo, Netflix ofrecerá opciones de segmentación de la publicidad por país y género del contenido (drama, thriller, acción, romance, ciencia ficción, etcétera) y los anunciantes también podrán bloquear sus anuncios en contenido que consideren no compatible con su marca (sexo, desnudos, violencia gráfica, etcétera).

Otro punto importante en este nuevo modelo de negocio de Netflix es asegurarse de que los anuncios publicitarios son vistos por personas reales y no robots, para ello cerró una alianza con DoubleVerify, compañía de software que se asegurará de que los cortes comerciales sean vistos por usuarios reales y también hará la medición y otros aspectos relacionados con la publicidad.

DoubleVerify, que cotiza en la Bolsa de Nueva York, es una plataforma de software dedicada a la medición, datos y análisis de medios digitales.

“La asociación aprovechará la tecnología y los datos de DV para ayudar a los anunciantes de Netflix a asegurarse de que sus anuncios en video sean vistos por personas reales y a salvo de fraudes/tráfico no válido (‘IVT’)”, indicó la compañía.

De acuerdo con Oracle, el tráfico no válido “es el término técnico para la publicidad de impresiones generadas por bots o cualquier forma de tráfico no humano. IVT suele confundirse con fraude publicitario, pero no todo el tráfico inválido es malicioso. Sin embargo, detectar todas las formas de IVT es esencial para cuidar el gasto publicitario y garantizar que las impresiones sean válidas y visibles”.

Google señala al respecto que “el tráfico no válido, también conocido como actividad no válida, es cualquier actividad que no proviene de un usuario real con un verdadero interés. Este tipo de tráfico puede incluir formas fraudulentas y artificiales de aumentar los ingresos publicitarios de los videos, así como otros métodos”.

Para que la publicidad se realice, debe ser vista por personas reales, dice DoubleVerify, por lo que ellos se encargarán de “proteger a los anunciantes frente al fraude y la IVT, desde los dispositivos secuestrados hasta la manipulación de robots”.

También hará la verificación de visualización del anuncio. “DV proporciona una verificación completa de la capacidad de visualización, lo que ofrece claridad sobre si un anuncio tiene la oportunidad de ser visto y medir el impacto”.

DoubleVerify y Netflix trabajarán en la integración técnica durante los próximos meses y anticiparán la visibilidad y las soluciones de verificación IVT que estarán disponibles para los clientes en el primer trimestre 2023.

El presidente de Publicidad Mundial de Netflix, Jeremi Gorman, dijo sobre esta alianza que “al presentar el plan básico con anuncios, nuestro nuevo nivel compatible con anuncios, reconocemos la importancia de que las marcas midan el rendimiento de sus anuncios. DoubleVerify proporcionará verificaciones de visibilidad e IVT que serán valiosas para sus objetivos de marketing”.

