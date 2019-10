Los mexicanos no dan el ancho para la NBA; ninguno jugará en la temporada 2019-20

La National Basketball Association (NBA) anunció que 108 jugadores internacionales de 38 países y territorios estarán presentes en los rosters en la noche de apertura de la temporada 2019-20, siendo esta la sexta campaña consecutiva en que la liga tenga al menos 100 jugadores internacionales y que cada uno de los 30 equipos cuenten con al menos uno de ellos.

Ningún mexicano figura en la lista, luego de que Juan Toscano fue cortado por los Golden State Warriors.

Los récords para jugadores (113) y países y territorios representados (42) fueron impuestos al inicio de las temporadas 2016-17 y 2017-18, respectivamente.

Los 108 jugadores internacionales de este año representan más de cuatro veces los 24 que se tuvieron hace 25 años en la campaña 1994-95. Además, en este arranque de temporada se tendrán a 16 jugadores canadienses, la mayor cantidad de jugadores de cualquier país fuera de EU.

Los países con más representantes dentro de los 108 jugadores internacionales son: Canadá (16 jugadores), Australia (nueve jugadores), Francia (ocho jugadores), Croacia (siete jugadores) y Serbia (seis jugadores). Canadá también impuso una nueva marca al tener a seis jugadores seleccionados durante el NBA Draft 2019, superando a Francia que tuvo cinco elegidos en 2016.

Los Dallas Mavericks y los Philadelphia 76ers tienen el mayor número de jugadores internacionales con siete cada uno. Los Phoenix Suns y los Toronto Raptors tienen seis, mientras los Memphis Grizzlies, el Oklahoma City Thunder, los San Antonio Spurs, el Utah Jazz y los Washington Wizards cuentan con cinco.

El inicio de la temporada 74 de la NBA tendrá una doble cartelera al presentar a los campeones Toronto Raptors ante los New Orleans Pelicans, y a los LA Lakers frente a los LA Clippers.

Un récord de 31 ex participantes del Basketball Without Borders (BWB) también estarán en el comienzo del año, superando la marca previa de 28 de la temporada pasada. Entre los egresados del BWB están: RJ Barrett (New York Knicks; Canadá; BWB Global 2017), Marc Gasol (Raptors; España; BWB Europe 2003) y Joel Embiid (76ers; Camerún; BWB Africa 2011). El BWB es el programa global de desarrollo de basquetbol y comunidad de la NBA y la FIBA, y ha integrado a 69 jugadores a la NBA desde 2001.

Además de los 108 jugadores internacionales en la noche de apertura, habrá un récord 11 jugadores internacionales de ocho países con contrato de “dos vías”.

A continuación se presentan algunas de las historias de los jugadores internacionales para la próxima temporada:

Hay 11 jugadores internacionales que han NBA All-Stars: Giannis Antetokounmpo (Milwaukee Bucks; Grecia), Goran Dragić (Miami Heat; Eslovenia), Embiid, Al Horford (76ers; R.Dominicana), Marc Gasol, Pau Gasol (Portland Trail Blazers; España), Kyrie Irving (Brooklyn Nets; Australia), Nikola Jokić (Denver Nuggets; Serbia), Kristaps Porzingis (Mavericks; Letonia), Ben Simmons (76ers; Australia) y Nikola Vučević (Orlando Magic; Montenegro).

Cuatro de los seis ganadores de los NBA Awards la pasada temporada fueron internacionales: Antetokounmpo (NBA MVP), Luka Doncic (Novato del Año; Mavericks; Eslovenia), Pascal Siakam (NBA Most Improved Player; Raptors; Camerún) y Rudy Gobert (Defensivo del Año; Jazz; Francia).

Como parte del NBA.com 2019-20 GM Survey, Antetokounmpo fue elegido como el favorito para ser el MVP (52%) y número 1 de los gerentes generales para iniciar un nuevo proyecto de franquicia (86%). Jokic (48%) y Embiid (28%) fueron votados como los mejores centros de la NBA.

Rui Hachimura (Wizards; Japón) y Yuta Watanabe (jugador dual de los Grizzlies; Japón) tratarán de hacer historia como los primeros dos japoneses en jugar en la NBA durante la misma temporada.

Bruno Fernando (Atlanta Hawks) busca ser el primer jugador de Angola en ver acción dentro de la NBA.

Hay tres pares de hermanos en los roster de la noche de apertura: Giannis y Thanasis Antetokounmpo (Grecia); Marc y Pau Gasol (España); Willy y Juancho Hernangómez (España).