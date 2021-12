Los motivos de Santiago Creel

En 1995 se suscribió el Acuerdo para la Reforma Electoral. Lo firmaron los tres principales partidos, PAN, PRI y PRD y el presidente de la República, Ernesto Zedillo.

Esto permitió que en las cámaras legislativas la iniciativa que dotaba de autonomía al IFE, fuera aprobada por unanimidad un año después.

Hace unos días, Santiago Creel recordaba, en una carta que envió al presidente Andrés Manuel López Obrador, que la Reforma Política provino de un esfuerzo ciudadano que tuvo en el Seminario de Chapultepec uno de los ejes más persistentes para lograr una trasformación que ha sido muy productiva para el país.

Lo surgido de aquellas platicas esbozó el cambio que se fue produciendo en los siguientes años, hasta el entramado institucional que tenemos en la actualidad, con una autoridad administrativa, el INE y con otra que revisa sus determinaciones y cuida los derechos de los ciudadanos, el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación.

En efecto, la inversión que se ha hecho en el sistema democrático es una de las más inteligentes, porque entre otras cosas dota de legitimidad y permite la gobernabilidad.

Los integrantes del Seminario de Chapultepec mantuvieron viva la discusión y la reflexión, más allá de las agendas partidistas, muchas veces atadas a las coyunturas. Durante el proceso de negociación, el PAN y el PRD abandonaron las mesas con el gobierno federal por momentos, pero esto nunca impidió que todos se aferraran a la iniciativa de transitar a una democracia efectiva.

Santiago Creel es un político muy experimentado y ya sabe de los costos de no buscar acuerdos y de las ganancias de encontrar convergencias. Así lo hizo como secretario de Gobernación en su momento, y lo hace ahora como diputado y como uno de los dirigentes del panismo.

De ahí que sea importante el no perder de vista el planteamiento que hizo para revisar con el presidente de la República, temas que son del interés colectivo como el combate a la corrupción, la violencia que no se detiene, la reactivación económica e inclusive la Reforma Eléctrica.

Hay muchos motivos para sentarse a dialogar y uno de ellos es que el panorama está dividido en mitades. Un dato, en las elecciones de 2018, Morena y sus aliados obtuvieron 20 millones 904 mil 670 sufragios, frente a los 22 millones, frente a 22 millones 904 mil 604 votos por los paridos opositores.

Al presidente López Obrador le será cada vez más difícil el conseguir los respaldos que requiere si no se abre a la negociación con otras fuerzas políticas y de modo especial el propio PAN y el PRI.

Por lo pronto, las pláticas se darán con el encargado de la política interna, Adán López Hernández. Por ahí se explorarán las posibilidades y ello ya es un avance.

Por supuesto que Creel no está pidiendo que se renuncie a principios o que se obtengan apoyos ciegos, más bien está haciendo un llamado a recobrar una de las herramientas cotidianas y efectivas de la política, la de conversar, la de establecer puentes de comunicación que permitan avanzar ahí donde hay acuerdos y no dividir en donde no existen.

