Los multimillonarios detrás de las elecciones intermedias de EU

Por Luisa Kroll

Desde California hasta Florida, las personas más ricas de los Estados Unidos gastan millones para apoyar a ciertos candidatos de ambos partidos políticos, a menudo enfrentándose a otros multimillonarios.

Algunos de estos titanes, como Marc Benioff y Jack Dorsey, están luchando en sus propios patios traseros. Otros, como Michael Bloomberg y Thomas Steyer, están invirtiendo dinero en carreras fuera de sus estados. Y en medio de la carrera armamentista por el gasto político, un récord de 5,200 millones de dólares (mdd9 en este ciclo electoral, un multimillonario estableció un nuevo récord de autofinanciamiento.

Te presentamos las sietes batallas multimillonarias más prominentes de estas elecciones de medio término:

PUBLICIDAD

Marc Benioff vs. Jack Dorsey

Benioff está apoyando la iniciativa Prop, que podría gravar a las empresas de San Francisco para recaudar dinero para las personas sin hogar. Dorsey, confundador de Twitter, y los multimillonarios Michael Moritz y Patrick Collison se oponen.

Los multimillonarios de la tecnología de San Francisco discuten cómo solucionar el problema creciente de las personas sin hogar de su ciudad. Marc Benioff, cofundador de Salesforce, es un firme partidario de la Proposición C, que impondría un impuesto a las grandes empresas de la ciudad para financiar programas para las personas sin hogar. No solo ha gastado personalmente 2 mdd para apoyar la Proposición C, acumulando 5 mdd con la donación de Salesforce, sino que también ha estado tratando de reunir a otros titanes de la tecnología para hacer algo respecto a la falta de vivienda durante meses. “Estoy desafiando a la tecnología a hacerse cargo”, dijo en la ceremonia de inauguración de la Torre Salesforce de 1,070 pies de altura en mayo.

Pero varios multimillonarios se oponen vocalmente a la propuesta, incluyendo a Jack Dorsey (quien lo expresó en Twitter), Michael Moritz, de Sequoia Capital (quien escribió un artículo de opinión en el Wall Street Journal), y Patrick Collison, de Stripe. Todos ellos dicen que el programa carece de responsabilidad y señalan que San Francisco ya gasta mucho en las personas sin hogar, según se informa 430 dólares por persona cada año, en comparación con los 260 dólares de la ciudad de Nueva York y los 110 dólares en Los Ángeles. También respaldan al recién elegido alcalde London Breed, quien creció en viviendas de la ciudad y no cree que la Proposición C solucione el problema de las personas sin hogar.

Thomas Steyer vs. Isaac Perlmutter

En Florida, Perlmutter respalda al republicano Ron DeSantis. Steyer, George Soros y Michael Bloomberg apoyan al demócrata Andrew Gillum.

En lo que durante mucho tiempo ha sido un “estado morado” (pues tanto el Partido Demócrata como el Republicano pueden ganar), los multimillonarios están tomando partido en la carrera de gobernador entre el demócrata progresista Andrew Gillum y el republicano respaldado por Trump, Ron DeSantis.

Isaac Perlmutter, residente de Palm Beach, y su esposa donaron 2.5 mdd a DeSantis, mientras que los multimillonarios de fuera del estado Thomas Steyer, George Soros (y su hijo Alex) y Michael Bloomberg pagaron 10 mdd, 1.25 mdd y 250,000 dólares, respectivamente, para apoyar a Gillum.

Perlmutter, un inmigrante israelí, miembro de Mar-a-Lago y asistente no oficial de Asuntos de Veteranos de Trump, fue atraído por DeSantis debido a su apoyo a Israel (DeSantis asistió a la apertura de la nueva embajada de los Estados Unidos en Jerusalén), por los veteranos (DeSantis sirvió en la guerra de Irak) y por las políticas de Trump en general.

Gillum, quien sería el primer gobernador negro de Florida, es decididamente anti-Trump, avala un salario mínimo de 15 dólares, el control de armas, atención médica de un solo pagador y aumenta la tasa impositiva corporativa del estado para financiar la educación.

J.B Pritzker vs. Ken Griffin

El heredero del hotel Hyatt, J.B. Pritzker, ha elevado el estándar para multimillonarios que se dirigen a cargos públicos. Pritzker, un demócrata que busca destituir al actual gobernador de Illinois, Bruce Rauner (republicano), ha gastado 164 mdd en su propia campaña, rompiendo el récord de los candidatos a gobernador que se han autofinanciado.

El récord anterior pertenecía a la multimillonaria Meg Whitman, una republicana que invirtió 144 mdd en su fallida candidatura para la gobernatura de California en 2010.

Pritzker rebasa a su oponente con dos dígitos en las encuestas, a pesar de los 22.5 mdd que la campaña de Rauner recibió del multimillonario del fondo de cobertura de Chicago Ken Griffin en 2017

George Soros vs. Charles Koch

George Soros fue noticia en octubre, cuando un dispositivo explosivo fue enviado a su casa fuera de la ciudad de Nueva York. El dispositivo supuestamente fue enviado por correo por la misma persona que atacó a otras figuras demócratas prominentes como el ex presidente Barack Obama y el ex fiscal general Eric Holder.

Lee también: Condenan violencia tras envío de aparatos explosivos a demócratas

El multimillonario de fondos de cobertura de origen húngaro ha invertido más de 16 mdd en este ciclo electoral para candidatos liberales, incluidos 5 mdd para Priorities USA Action, un comité de acción política (PAC, por sus siglas en inglés) que ha gastado más de 4.5 mdd para respaldar a la senadora de Missouri Claire McCaskill contra su retador republicano, Josh Hawley.

Respaladado por Koch, American for Prosperity se ha manifestado contra la senadora demócrata y ha gastado más de 4.5 mdd contra McCaskill.

Sheldon Adelson vs. Warren Buffett

Buffett, conocido como el “Oráculo de Omaha”, se está peleando con Sheldon Adelson por decidir quién iluminará las calles de Las Vegas y el resto del estado. El martes, los votantes de Nevada decidirán si aprueban una enmienda constitucional que requeriría que la legislatura estatal apruebe leyes para abrir el mercado minorista de energía, para que los residentes y las empresas tengan una opción.

Warren Buffett, cuyo NV Energy de Berkshire Hathaway actualmente tiene el monopolio de proveer electricidad en Nevada, está en contra de la propuesta. Adelson, que posee la mayoría de la compañía de complejos turísticos Las Vegas Sands y gasta grandes sumas de dinero para mantener las luces encendidas en sus dos casinos de Las Vegas, podría haber pagado al estado una tarifa para llevar a su negocio otro proveedor.

Eso es lo que han hecho otros magnates del casino. Pero él quiere desconectar el monopolio de NV Energy para siempre y ver algunas opciones (presumiblemente más baratas) para todos.

Para defender su territorio, la compañía de Buffett ha superado a su oponente por casi tres a uno: NV Energy ha desembolsado 63 mdd para convencer a los votantes de que rechacen la propuesta, mientras que Las Vegas Sands ha repartido casi 22 mdd.

John Arnold vs. John Overdeck

Es una carrera cerrada en Nueva Jersey, con el titular Bob Menéndez enfrentado al retador del sector privado Bob Hugin. Menéndez no ha tenido problemas para atraer apoyo, a pesar de sus problemas legales. Fue acusado de cargos de corrupción en 2015, aunque el caso terminó en un juicio nulo y el Departamento de Justicia retiró todos los cargos en enero.

Patients for Affordable Drugs, un comité de acción política respaldado por el prodigioso inversionista en energía John Arnold y su esposa Laura, han gastado 3.5 mdd en la carrera. Gran parte de eso se ha utilizado en anuncios de ataque contra Hugin, el ex director ejecutivo del gigante de productos biofarmacéuticos Celgene, quien –según se afirman– duplicó el precio de los medicamentos contra el cáncer mientras lideraba la firma.

Hugin ha contribuido con 27.5 mdd a su propia campaña, según el Centro para Políticas Responsivas. Él ha recaudado sólo unos pocos millones de dólares de donantes. Entre sus partidarios se encuentran el multimillonario de fondos de cobertura John Overdeck y su esposa, quienes han otorgado más de 200,000 dólares, principalmente a través de un super PAC que apoya a Hugin, así como al heredero de Cargill, Whitney MacMillan.

Michael Bloomberg vs. Charles Koch

Además de comprometer 110 mdd para ayudar a los demócratas en las carreras del Senado y la Cámara de Representantes, Michael Bloomberg ha puesto todo su peso detrás del ex gobernador de Tennessee, Philip Bredesen, en su candidatura al Senado de los Estados Unidos. El ex alcalde de la ciudad de Nueva York, que podría tener aspiraciones presidenciales, organizó una recaudación de fondos para el candidato senatorial demócrata en su casa de Manhattan en octubre.

Mientras tanto, la organización sin fines de lucro Americans for Prosperity, respaldada por Koch, y su hermana PAC Americans for Prosperity Action han gastado más de 5 mdd para apoyar al rival de Bredesen, la senadora republicana Marsha Blackburn.

Americans for Prosperity es parte de la Red de Seminarios de Charles Koch, una colección de organizaciones sin fines de lucro, super PACs y otras entidades con apoyo de donantes externos, que gastó cientos de millones en las elecciones anteriores para apoyar sus iniciativas públicas, políticas y educativas.