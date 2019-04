Los nuevos consejeros independientes de Pemex se alinearán con AMLO: analistas

El presidente Andrés Manuel López Obrador propuso tres consejeros independientes para el consejo de administración de Petróleos Mexicanos (Pemex), cuya cercanía con su gobierno ayudará a que la compañía tenga ventajas en el sector petrolero, advirtieron analistas a Forbes México.

Como consejeros independientes, el presidente quiere a personas afines a su política. ¿Y cuál es esa política? que Pemex tenga una “preeminencia” en el sector de hidrocarburos sin que esto implique que desaparezca el mercado energético en México, declaró el analista de la firma energética Marcos y Asociados, Luis Miguel Labardini-Deveaux.

“Su función va a ser apoyar las decisiones del director general (Octavio Romero Oropeza) que también fue escogido por su cercanía con el presidente”, agregó.

Las propuestas del presidente no significan algo negativo, pero considerando las funciones para las que son designados, permitirá que muchas de las decisiones que se toman en el Consejo de Administración de la petrolera se aprueben más rápido.

“Por el perfil, de ser aprobados por el Congreso, habría una visión con más armonía a la propuesta del presidente: fortalecer a Pemex”, declaró el analista energético de la consultora Mercury LLC, Arturo Carranza.

Dicho anuncio ocurre después de que el diario estadounidense The Wall Street Journal filtrara la salida de Carlos Elizondo Mayer-Serra, María Teresa Fernández Labardini y Octavio Pastrana Pastrana, cuyos cargos concluirían hasta 2020 y 2022, por diferencias con el manejo de la compañía productiva del Estado y la nueva administración.

El gobierno mexicano ha planteado una meta productiva a Pemex de 2.4 millones de barriles diarios de crudo hacia 2024; ha desdeñado las alianzas con privados mediante farmouts; también canceló las subastas petroleras, y está por licitar la construcción de una nueva refinería que entraría en operaciones en tres años.

Consejeros cercanos al presidente

Te presentamos los perfiles de los consejeros independientes propuestos por el presidente el pasado 8 de marzo.

1. Juan José Paullada Figueroa. Egresado de la Universidad Anáhuac con mención honorífica, tiene estudios de posgrado en la Universidad de Boston y Harvard. Ha sido profesor de derecho fiscal y política tributaria en el Instituto Tecnológico Autónomo de México (ITAM).

En el sector público, fue procurador fiscal al cierre de la administración del priista Ernesto Zedillo Ponce de Léon. Tras la victoria presidencial de López Obrador, se desempeñó como estrategia fiscal de su plan sexenal.

Actualmente es socio especialista en asuntos fiscales, corporativos y financieros del despacho legal Paullada Guevara Abogados.

“Tomando en cuenta que es experto en la parte fiscal, podría sumar su experiencia para encontrar mecanismos que logren aligerar la parte fiscal de la petrolera”, mencionó el analista de Mercury Energy.

2. Edmundo Sánchez Aguilar. Es ingeniero industrial por el Instituto Tecnológico de Estudios Superiores de Monterrey (ITESM). Maestro en administración con especialidad en política de negocios por la Universidad de Columbia y doctor en finanzas por la Universidad de Harvard, donde se desempeñó como profesor de finanzas y política de negocios, y de planeación industrial en el Tec de Monterrey.

Fue socio director en la división de finanzas corporativas y banca de inversión en Servicios Integrados de México, además de gerente en el departamento de mercado financiero internacional en The First National Bank of Chicago.

“Alguien así es lo que hace falta. Hay que entender que Pemex es una empresa productiva con una naturaleza financiera, y s u problema fundamental es financiero, que hay que resolver”.

En febrero de 2019, López Obrador propuso a como candidato a la Comisión Reguladora de Energía (CRE) y protagonizó uno de los momentos más tensos durante las comparecencias por negarse a responder preguntas de los Senadores de oposición. “No me gusta perder mi tiempo”, declaró el entonces aspirante al regulador energético a la Comisión de Energía del Senado e inmediatamente abandonar la reunión.

“Es un tipo duro, pero con experiencia”, comentó Carranza.

3. José Eduardo Beltrán Hernández. Es ingeniero petrolero y licenciado en Ciencias Políticas y Administración Pública. Fue jefe de la unidad académica y profesor de tiempo completo en la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM).

Fue secretario general de gobierno del estado de Tabasco, diputado federal y presidente de la comisión de energéticos de la Cámara de diputados.

El autor del libro “Petróleo y Desarrollo” es presidente del consejo político del partido gobernante Morena en Tabasco.

“La gestión de los proyectos en comunidades es uno de los retos más importantes de la administración para evitar oposición local y que se convierta en un obstáculo. Creo que la sensibilidad de Beltrán podría ayudar a fortalecer la gestión de Pemex con las comunidades”, declaró Carranza.