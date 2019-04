Michelle Pfeiffer: por qué decidió perfumarse nuevamente

Por Elisabeth Brier

Michelle Pfeiffer, quien asegura que una vez pasó una década sin utilizar perfume, entró de manera oficial al mercado de las fragancias, valorado en 3 mil millones de dólares. Los frascos de Henry Rose, la linea de fragancias “100% transparentes” que la ganadora del Globo de Oro y nominada tres veces al Oscar presentó en marzo, ya está a la venta.

Henry Rose, que combina los nombres de los hijos de Michelle Pfeiffer (uno de 24 años y otra de 26), se venderá solamente por internet y, de inicio, sólo se distribuirá en EU. La colección consta de cinco diferentes fragancias unisex, cada una de ellas acompañada de una tarjeta con una lista de ingredientes. Cada botella está hecha de vidrio reciclado en 90% y la tapa está hecha de soya. Con un precio de 120 dólares por frasco de 1.7 onzas, Henry Rose se ubica en la gama alta, junto con fragancias como Victor & Rolf, Gucci y Balenciaga.

Obra de amor

La compañía detrás del perfume es financiada totalmente por Pfeiffer, la actriz estadounidense de 60 años conocida por sus papeles en películas como Batman Returns, Scarface y, más recientemente, Ant-Man y la Avispa. La actriz declino hacer comentarios en torno a cuánto invirtió en esta iniciativa, la cual, asegura, es una verdadera obra de amor.

“La idea de Henry Rose en realidad inició cuando era niña”, dijo Pfeiffer a Forbes. “Comencé a buscar productos que no solamente fueran sanos, sino que tuvieran la misma calidad a la que yo estaba acostumbrada. Me obsesioné investigando los ingredientes de diversos producto y concluí que cualquiera que llevara la etiqueta de ‘fragancia’ estaba catalogado como tóxico”.

Ken Cook, presidente y cofundador del Grupo de Trabajo Ambiental (EWG, por sus siglas en inglés), una organización sin fines de lucro que evalúa la toxicidad de productos de cuidado personal, explica que el problema con las fragancias es que no todas son necesariamente tóxicas, pero es imposible distinguir unas de otras. “Las fragancias casi no se califican en el sitio de EWG debido a la falta de transparencia”, dice. “Es un término que podría ocultar cientos de ingredientes”.

Más natural, imposible

Las familias más notorias de ingredientes utilizadas en algunas mezclas de fragancias son, por ejemplo, los ftalatos, dice Nneka Leiba, jefa de ciencias de la salud en EWG. Los ftalatos se utilizan como solventes y fijadores en las fragancias y ciertos tipos pueden provocar problemas reproductivos y de desarrollo.

Leiba dice que no es transparente la manera en que se utilizan los ftalatos en las fragancias debido a la falta de transparencia en la industria. Debido los potenciales daños a la salud, Pfeiffer renunció a los perfumes por 10 años. Pero en 2010, frustra debido a que no había progresos en ese nicho, ella comenzó un acercamiento con varias compañías de cosméticos para desarrollar una línea de fragancias y llegar a un acuerdo comercial, pero sin éxito.

Pfeiffer no pudo conseguir que esas empresas se comprometieran a transparentar sus ingredientes, y declinó revelar con cuáles lo intentó

“Ellos me dijeron, literalmente: ‘Vas a fracasar’”, dice Pfeiffer en referencia a las empresas que le aseguraron que nadie estaba dispuesto a revelar sus listas de ingredientes. “Seguí topando con negativas pues nadie quería transparentarse en cuanto a los ingredientes y yo no estaba dispuesta a poner mi nombre y mi rostro en algo que yo no me pondría”.

A fuerza de voluntad

Al ver que no llegaría a nada, Pfeiffer canceló la idea, pero continuó con su campaña por productos sustentables, por lo que se unió al consejo de EWG en 2016. Con el apoyo de Ken Cook, quien se convirtió en “un amigo muy querido”, Pfeiffer eventualmente abandonó la idea de obtener un contrato de licenciamiento con una marca establecida de belleza y decidió mejor desarrollar su propia empresa de fragancias.

La actriz recurrió a Intenational Flavors & Fragrances (IFF) para desarrollar las fórmulas de Henry Rose. “Ella llegó con una visión muy clara”, Frederic Pignault, vicepresidente de fragancias finas de IFF dijo a Forbes. “Fue un nuevo reto para nuestros perfumistas desarrollar lo que Michelle quería”.

Con la meta de que Henry Rose se convirtiera en la primera fragancia certificada de origen a destino de EWG, los perfumistas de IFF se limitaron a una canasta de 300 ingredientes, en lugar de los 3,000 que se acostumbra en el ramo, a fin de cumplir con los rigurosos estándares de esa organización. Hay 35 páginas con los procesos que las empresas tienen que cumplir para obtener la certificación de EWG.

Eso incluye “firmar todo tipo de declaraciones sobre cómo has probado los ingredientes y cómo has buscado impurezas”, dice Ken Cook.

“Cada ingrediente se tiene que revelar a fin de recibir verificaciones, y hay una enorme lista de cosas que no se pueden utilizar”.

Además, para certificar de origen a destino EWG requiere que equipos de científicos trabajen con las empresas que quieren la verificación para asegurarse que se cumplen todos los criterios durante la fase de desarrollo.

En algunos momentos durante el proceso de la formulación de Henry Rose, una esencia en la colección pudo haber “finalizado”, cuando una nueva investigación en torno a un ingrediente provocó que EWG lo cuestionara, por lo que todo se tuvo que volver a formular.

Certificación desde la cuna

A la fecha, de 1,303 compañías que han cumplido con los estándares de verificación de EWG, apenas 650 han conseguido la certificación de cuna a cuna.

Pfeiffer se encontraba rodando Maléfica II, y Ant-Man y la Avispa mientras IFF desatollaba la fórmula de Henry Rose, descrita por Kip Cleverley, vicepresidente de sustentabilidad de IFF, como “una curva de aprendizaje” para todos los involucrados.

Para continuar en el proceso, Pfeiffer tomaba vuelos y trabajaba manera remota con los envíos de muestras que le hacía IFF a fin de que ella las oliera y enviara sus notas.

Pfeiffer contrató a Melina Polly, una exejecutiva de mercadotecnia y comunicaciones de Headspace, para dirigir Henry Rose, y planea contratar a un director de operaciones para que le ayude con la expansión. Asimismo, Pfeiffer dice que espera traer inversionistas en un futuro cercano.

A pesar que que otras marcas de belleza no se interesaron por Henry Rose, Linda G. Levy, presidenta de The Fragrance Foundation, una organización sin fines de lucro, se muestra optimista en cuanto al éxito de la empresa. “Es difícil generar ganancias cuando se lanza una nueva línea de fragancias, pero a los consumidores les interesa lo que hay detrás de lo que compran, quién lo creó, y cuáles son sus ingredientes. Henry Rose parece que puede darles todo eso”.