Los Óscar arrancan con bromas acerca del ‘desaire’ de la Academia de Hollywood a ‘Barbie’

El cómico estadounidense Jimmy Kimmel abrió la 96 edición de los Óscar, que se está desarrollando este domingo en el teatro Dolby de Los Ángeles, con un sketch cómico simulando una escena del filme ‘Barbie’ junto a la actriz Margot Robbie.

Poco después, el comediante apareció ya en el escenario y bromeó acerca del impacto que ha tenido la película dirigida por Greta Gerwig: “‘Barbie’ fue un monstruo en taquilla y es ahora un icono del feminismo, cuando antes era una muñeca de plástico a la que nadie le importaba”.

Asimismo, Kimmel señaló en tono jocoso a la Academia de Hollywood por no nominar a Gerwig en la categoría de mejor dirección ni a Robbie en el apartado de mejor actriz protagonista, algo que desató una gran polémica cuando se conocieron las nominaciones para esta entrega de los Óscar.

“Están aplaudiendo los mismos que no votaron por ellas, no hagan como que no son culpables”, dijo Kimmel para luego quitarle hierro al asunto alabando al elenco de ‘Barbie’.

“Ustedes ganaron algo más importante, la lotería genética. Ryan (Gosling) eres tan guapo… dejémoslo entre nosotros”, añadió.



EFE/EPA/Caroline Brehman

‘The Boy and The Heron’ gana mejor película de animación

El filme ‘Robot Dreams’, dirigido por el español Pablo Berger, perdió el Óscar en la categoría de mejor película de animación ante ‘The Boy and the Heron’, del maestro japonés Hayao Miyazaki, en la 96 edición de los premios de la Academia de Hollywood.

El resto de producciones que competían en este apartado eran ‘Spider-Man: Across The Spider-Verse’ (‘Spider-Man: Cruzando el Multiverso’), ‘Elemental’ y ‘Nimona’.

Miyazaki no asistió a la gala porque, según revelaron sus compañeros de equipo a EFE antes de la ceremonia, se tomará “un descanso” tras la consecución de esta cinta.

‘The Boy and the Heron’ cuenta la historia de un chico huérfano de 12 años que consigue conectar con su madre a través de una nueva dimensión cuando se muda de ciudad y conoce a una garza parlante.

Este es el segundo filme de habla no inglesa en toda la historia capaz de ganar en la categoría de mejor película de animación, tras ‘Spirited Away’ (2001), también de Miyazaki.

Por su parte, ‘Robot Dreams’ sí había conseguido imponerse este año en otros premios internacionales tan prestigiosos como los Annie estadounidenses -conocidos popularmente como los Óscar específicamente de la animación-, en el Festival de Sitges, en los galardones del Cine Europeo o en los premios Goya de España.

Da’Vine Joy Randolph cumplió con los pronósticos

La estadounidense Da’Vine Joy Randolph cumplió con los pronósticos y ganó el Óscar en la categoría de mejor actriz de reparto por su papel en ‘The Holdovers’ durante la 96 edición de los premio de la Academia de Hollywood.

La ganadora de mejor actriz de reparto, Da’Vine Joy Randolph da su discurso en la 96 edición de los Óscar. EFE/EPA/Caroline Brehman

