‘Make Instagram Instagram again’: la app recula con los cambios que la asemejaban a TikTok

Los usuarios se rebelaron contra Instagram. La red social, propiedad de Meta, tuvo que recular con los cambios que hizo en la plataforma y que le hicieron parecerse a TikTok, cuyo algoritmo hoy por hoy es el que manda en cuanto a consumo de videos de corta duración.

La apuesta de Instagram al modificar su algoritmo fue buscar un efecto TikTok: incrementar el tiempo en pantalla y el consumo de videos de corta duración, pero esto molestó a los usuarios porque ahora la app les muestra y privilegia el contenido de personas que no siguen.

Instagram, una plataforma que nació como un gran muro de fotografías colgadas por los usuarios y que después integró las stories, apostó por parecerse a TikTok modificando su sección de novedades para mostrar más videos, algo que también ha hecho Facebook con sus reels.

Sin embargo, los usuarios reaccionaron. El lema de campaña de Donald Trump, Make America great again, fue alterado por los usuarios a “Make Instagram Instagram again” para pedir que Meta regresara a la versión anterior de la red social.

Tal fue el repudio de los usuarios a la tiktokización de Instagram, que Adam Mosseri, jefe de la red social, declaró a The Verge: “me da gusto el hecho de que hayamos tomado riesgos. Si no fracasamos de vez en cuando es porque no estamos pensando lo suficientemente en grande o de forma atrevida”.

“Definitivamente tenemos que dar un paso atrás y reagruparnos. Hemos aprendido mucho y volveremos con alguna idea nueva o alguna reiteración. La gente se siente frustrada ante el nuevo diseño y los datos de uso no son muy buenos”, admitió el desarrollador.

La fotógrafa estadounidense Tati Bruening fue parte del bloque de usuarios que pedía la versión de Instagram que priorizaba las fotografías y videos de amigos o personas a las que los usuarios siguen. Su demanda no tardó en ser respaldada por más de 160,000 personas de 30 países en change.org.

Lo que es más, las propias influencers Kylie Jenner y su hermana, Kim Kardashian, también mostraron su rechazo a los cambios que hizo Instagram. Al final la compañía tuvo que recular y por ahora la clamada versión anterior de Instagram volverá.

